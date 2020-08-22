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Белоруссия в огне. Главное

Эксперт объяснил причину провала белорусской оппозиции 

Майк Габриелян и ещё 25 10 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко победил оппозиционные силы. Так считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.
В интервью Украина.ру эксперт заявил, что Лукашенко сумел подавить оппозицию, об этом говорит расклад сил в стране.

«Лукашенко усидел. Он сумел устоять, в противостоянии с собственной оппозицией он уже победил. Оппозиция не сумела распропагандировать и перевести на свою сторону аппарат подавления, армию и полицию. Не смогли захватить и поставить под контроль ни один город, что происходило на Украине в 2013 году, когда целые регионы контролировались оппозицией», — заявил Зубец.

По словам эксперта, будущее однозначно: если Лукашенко хочет остаться у власти и досидеть свой срок, ему придется двигаться по пути интеграции с Россией.
Опыт общения российского экономиста с белорусами говорит, что они не знают, что белорусское экономическое чудо "покоится на фундаменте российской благотворительности". Это — результат пропаганды государственных белорусских СМИ и выступлений Лукашенко.

«Чтобы окончательно повернуть повестку дня в Белоруссии в сторону интеграции и сделать ее неизбежной, необходимо снять информационное давление и объяснить, как выглядит реальность белорусской экономики. Это то, на чем необходимо настоять российскому правительству в отношениях с белорусскими властями. И жестко добиться от Лукашенко прекращения неразумной информационной политики», — сказал Зубец.

Ранее «Рамблер» сообщал, что почти 50 белорусов обвиняют в насилии над силовиками.
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В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Видео , Войска , Кавказ , Конфликты , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Алексей Зубец , Александр Лукашенко , Правительство РФ
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