В интервью Украина.ру эксперт заявил, что Лукашенко сумел подавить оппозицию, об этом говорит расклад сил в стране.

«Лукашенко усидел. Он сумел устоять, в противостоянии с собственной оппозицией он уже победил. Оппозиция не сумела распропагандировать и перевести на свою сторону аппарат подавления, армию и полицию. Не смогли захватить и поставить под контроль ни один город, что происходило на Украине в 2013 году, когда целые регионы контролировались оппозицией», — заявил Зубец.

По словам эксперта, будущее однозначно: если Лукашенко хочет остаться у власти и досидеть свой срок, ему придется двигаться по пути интеграции с Россией.

Опыт общения российского экономиста с белорусами говорит, что они не знают, что белорусское экономическое чудо "покоится на фундаменте российской благотворительности". Это — результат пропаганды государственных белорусских СМИ и выступлений Лукашенко.

«Чтобы окончательно повернуть повестку дня в Белоруссии в сторону интеграции и сделать ее неизбежной, необходимо снять информационное давление и объяснить, как выглядит реальность белорусской экономики. Это то, на чем необходимо настоять российскому правительству в отношениях с белорусскими властями. И жестко добиться от Лукашенко прекращения неразумной информационной политики», — сказал Зубец.