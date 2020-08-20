ВОЗ отказалась от поспешных выводов по вакцине РФ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пытаются понять насколько безопасна российская вакцина от коронавируса. Для этого они обмениваются данными с российскими разработчиками препарата. Главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд заявила, что поспешности в принятии выводов не будет.

Но мы не будем спешить и делать поспешные выводы, мы хотим потратить время, понять и получить как можно более полную информацию по всем шагам, которые были сделаны, —подчеркнула представитель ВОЗ на брифинге Европейского регионального бюро организации в Копенгагене

ВОЗ испытывает беспокойство относительно безопасности всех разрабатываемых вакцин от коронавируса. Представители организации используют ускоренный подход в вопросе анализа новых препаратов. По словам Смолвуд необходимо, чтобы в ВОЗ «не срезали углы в области безопасности».

Она рассказала, что взаимодействие с российскими специалистами организовано на протяжении длительного времени. Ведутся дискуссии с командами, обсуждаются различные шаги, а также происходит процесс обмена информацией.

Любой прогресс в области разработки вакцин — это обнадеживающие новости. У РФ есть долгая традиция в этой области, например, против жёлтой лихорадки, полиомиелита, — заявил директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что для проверки эффективности и безопасности препараты должны пройти три фазы, которые включают более широкую вакцинацию.

ВОЗ приглашена к доскональному ознакомлению с данными, — отметил Клюге, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, представитель ВОЗ также призвал население активнее прививаться против гриппа. Особенно это важно для входящих в группы риска людей. Клюге считает, что необходимо защитить от перегрузки больницы и медицинских работников, которую противостоят коронавирусу.