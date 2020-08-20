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ВОЗ не будет делать поспешные выводы о российской вакцине против COVID-19 

News.ru 1 час назад
ВОЗ отказалась от поспешных выводов по вакцине РФ
Фото: globallookpress.com
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пытаются понять насколько безопасна российская вакцина от коронавируса. Для этого они обмениваются данными с российскими разработчиками препарата. Главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд заявила, что поспешности в принятии выводов не будет.
Но мы не будем спешить и делать поспешные выводы, мы хотим потратить время, понять и получить как можно более полную информацию по всем шагам, которые были сделаны, —подчеркнула представитель ВОЗ на брифинге Европейского регионального бюро организации в Копенгагене.
ВОЗ испытывает беспокойство относительно безопасности всех разрабатываемых вакцин от коронавируса. Представители организации используют ускоренный подход в вопросе анализа новых препаратов. По словам Смолвуд необходимо, чтобы в ВОЗ «не срезали углы в области безопасности».
Она рассказала, что взаимодействие с российскими специалистами организовано на протяжении длительного времени. Ведутся дискуссии с командами, обсуждаются различные шаги, а также происходит процесс обмена информацией.
Любой прогресс в области разработки вакцин — это обнадеживающие новости. У РФ есть долгая традиция в этой области, например, против жёлтой лихорадки, полиомиелита, — заявил директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге.
Он подчеркнул, что для проверки эффективности и безопасности препараты должны пройти три фазы, которые включают более широкую вакцинацию.
ВОЗ приглашена к доскональному ознакомлению с данными, — отметил Клюге, сообщает ТАСС.
Как писал NEWS.ru, представитель ВОЗ также призвал население активнее прививаться против гриппа. Особенно это важно для входящих в группы риска людей. Клюге считает, что необходимо защитить от перегрузки больницы и медицинских работников, которую противостоят коронавирусу.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Копенгаген
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