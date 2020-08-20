Силовики украли деньги у задержанных белорусов 

Портал TUT.BY рассказал о новой проблеме задержанных во время акций протеста белорусов: после освобождения из минского изолятора они не могут найти личные вещи. По данным портала, их телефоны и документы свалены в кучу, в которой пытаются разобраться волонтеры.

Через дорогу от изолятора повесили списки людей, чьи вещи удалось опознать. Волонтеры разложили их по коробкам с номерами, благодаря чему человек может их легко найти.

Труднее всего идентифицировать телефоны, ключи или украшения: часто они очень похожи.

«У меня в кармане была наличка, сколько — не помню точно. В пакете с моими вещами, который я без труда нашел, денег не было», — рассказал молодой человек, покинувший изолятор.

Другой задержанный уже дважды приходил к изолятору в поисках своего рюкзака. По его словам, в рюкзаке у него лежал MacBook, около 40 долларов, две банковские карты, паспорт и другие ценные предметы.

«Общая стоимость вещей — больше тысячи долларов. Ведь я же с работы шел, все было с собой», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и четырех погибших.

Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.