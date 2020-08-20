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Белоруссия в огне. Главное

Свергнут ли Лукашенко: мнение экспертов 

Мария Иванова 1 час назад
Свергнут ли Лукашенко: мнение экспертов
Фото: РИА Новости
Опрошенные Deutsche Welle эксперты заявили, что белорусские чиновники высшего уровня пока лояльны Александру Лукашенко, а российские власти не планируют вмешиваться в ситуацию.
Аналитик Польского института международных отношений (PISM) Анна-Мария Динер заявила, что в отличие от событий 2014 года на Украине в Белоруссии Россия действует очень осторожно. Она подчеркнула, что протестующие не используют флаги ЕС или антироссийские лозунги, а также не обсуждают запрет русского языка. Динер считает, что все это не дает поводов для военной интервенции и «донбасского сценария».
Кроме того, по мнению эксперта, «слабый» Лукашенко полезен России. Динер прогнозирует, что ситуация в Белоруссии будет развиваться по сценарию Армении, где после масштабных протестов к власти пришел лояльный Москве Никол Пашинян.
Эксперт Германского Фонда Маршалла Йорг Форбирг считает, что Россия все же хочет оставить у власти «ослабленного» Лукашенко. По его мнению, сигнал по выходу из сложившейся ситуации может прийти из России и Евросоюза одновременно.
Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.
Лукашенко заявлял, что Россия «при первом запросе» поможет Белоруссии обеспечить безопасность в случае внешних военных угроз. Позже он заверил, что в стране нет иностранных войск и военной техники.
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Комментарии
В мире , Никол Пашинян , ЕС , Deutsche Welle
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