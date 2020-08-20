Ким Чен Ын отдает власть

Как писал «Рамблер», ранее глава КНДР Ким Чен Ын пропустил ряд официальных мероприятий. В СМИ появилась информация о том, что северокорейский лидер серьезно болен и перенес операцию на сердце. Однако позднее Ким Чен Ын выступил по радио, а затем принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

По данным разведки Южной Кореи, северокорейский лидер передал часть своих полномочий помощникам.

«Лидер КНДР всё ещё оставляет за собой полноту верховной власти, но она понемногу делегируется», — цитирует издание заявления представителя разведслужбы.

Отмечается, что сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон «руководит общими делами государства» и якобы является «де-факто лидером страны №2». Однако, по данным разведслужбы, Ким Чен Ын пока не выбрал преемника.

Часть полномочий также была передана новому председателю кабинета министров Ким Док Хуну и заместителю председателя Госсовета Пак Бон Дю.