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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко пообещал не допустить поступления многомиллионной помощи ЕС оппозиции 

Lenta.ru и ещё 16 33 минуты назад
Лукашенко отрежет оппозицию от помощи ЕС
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция претендует на многомиллионную помощь от ЕС. Эти деньги без ведома государства в страну не поступят, пообещал глава государства. Об этом сообщает телеканал СТВ, видеозапись сюжета доступна в YouTube.
По его словам, «черная сотня» сразу после начала демонстраций начала делить должности:

«У нас в правительстве 20 министерств, по 5 человек на место. А как поделить? И они начали сегодня эту дележку, не могут договориться».

Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Лукашенко подчеркнул, что данные действия будут квалифицированы правоохранительными органами согласно закону.

«Они все там не глупые. Много там бывших, много настоящих там и так далее, которые хотят прорваться к власти. Они же понимают, что это незаконно. Поэтому возбуждено уголовное дело, и мы их сейчас будем допрашивать, каждого по очереди», — резюмировал президент.

Ранее 21 августа Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии. По его словам, Запад решил «подтянуть» страну к себе и создать против России «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина. Лукашенко подчеркнул, что им достигнуто полное взаимопонимание с российским коллегой Владимиром Путиным относительно ситуации в стране.
В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».
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