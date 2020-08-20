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Белоруссия в огне. Главное

Обзор иноСМИ: Россия спасет Америку 

Мария Иванова 42 минуты назад

Белоруссия не станет Крымом

Автор Der Tagesspiegel Оливер Бильгер пришел к выводу, что в Белоруссии не повторится украинский сценарий 2014 года. Президент России Владимир Путин, по его мнению, «не великий стратег», а политик, умеющий воспользоваться удобным моментом.
Бильгер обратил внимание, что белорусские оппозиционеры уже пообещали соблюдать все договоренности с Россией. По его словам, вместо Украины напрашивается другое сравнение: с Арменией, где в 2018 году лояльное России правительство ушло в отставку. Пришедший ему на смену кабинет Никола Пашиняна старается поддерживать хорошие отношения и с Москвой, и с Брюсселем.

Чеченцы устроили переполох во Франции

Французская коммуна Сен-Дизье (Верхняя Марна) несколько дней назад столкнулась с проблемами, связанными с чеченской общиной. Как сообщает Valeurs Actuelles, 16 чеченцев были задержаны после призывов в соцсетях отомстить за их соотечественника.
Глава МВД Жеральд Дарманен посетил Сен-Дизье и рассказал, что большинство членов общины подали прошение об убежище во Франции или уже получили его. Он заявил, что поручит администрации по-другому рассматривать эти прошения.

Ужин с Путиным оказался незабываемым

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен вспомнила об ужине с главой России Владимиром Путиным, состоявшемся в Петербурге более десяти лет назад. Как сообщает Ilta-Sanomat, президент России тогда сыграл на пианино и спел Blueberry Hills для Халонен и ее мужа.
По словам Халонен, во время той встречи Путин рассказал о совете своего преподавателя по английскому: английское произношение лучше всего усваивается во время пения. «Он играл и пел лучше, чем я», — отметила экс-президент.

«Пора сделать обрезание»: белорусские силовики издевались над евреем

Газета The Times of Israel рассказала о задержании в Белоруссии гражданина Израиля Александра Фрумана. Мужчина приехал в страну в поисках корней и был схвачен силовиками на улице.
По словам Фрумана, узнав, что он израильтянин, милиционеры сказали, что «пора сделать еще одно обрезание». Фруман заявил, что в отделении его избивали резиновой дубинкой и заставляли петь патриотические песни.

Как россияне спасут американцев

Издание Advance рассказало, что американским властям, возможно, придется обратиться за вакциной к России, чтобы спасти свой народ. По данным газеты, несмотря на официальное скептическое отношение к российскому препарату, фармацевтические компании США уже проявили к нему интерес.
Advance отметила, что переговоры о закупках российской вакцины уже начали 20 стран, в том числе и Мексика. Возможно, американцам придется переходить границу, чтобы сделать прививку, подчеркнула газета.
Комментарии
В мире , Видео , Тарья Халонен , Владимир Путин , МВД , Газета The Times , Армения , Республика Крым
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