Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской 

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис провёл встречу экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской . Об этом он написал на своей странице в Facebook, назвав Тихановскую «национальным лидером Беларуси».

По словам Сквернялиса, они говорили об огромной ответственности, которую взяла на себя Тихановская, а также о повседневных потребностях, с которыми она сталкивается в Литве. Обсуждался и вопрос безопасности её семьи.

Тихановская выдвинулась в президенты Белоруссии вместо мужа, блогера Сергея Тихановского , которого задержали по обвинению в нарушении общественного порядка, а затем и в воспрепятствовании проведению выборов. Она подчёркивает, что её муж не совершал этих преступлений, называет произошедшее провокацией спецслужб.