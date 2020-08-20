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Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской
Фото: facebook.com/Saulius-Skvernelis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис провёл встречу экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом он написал на своей странице в Facebook, назвав Тихановскую «национальным лидером Беларуси».
По словам Сквернялиса, они говорили об огромной ответственности, которую взяла на себя Тихановская, а также о повседневных потребностях, с которыми она сталкивается в Литве. Обсуждался и вопрос безопасности её семьи.
Тихановская выдвинулась в президенты Белоруссии вместо мужа, блогера Сергея Тихановского, которого задержали по обвинению в нарушении общественного порядка, а затем и в воспрепятствовании проведению выборов. Она подчёркивает, что её муж не совершал этих преступлений, называет произошедшее провокацией спецслужб.
По официальным данным, Тихановская проиграла выборы Александру Лукашенко, набрав 10,1%. Однако оппозиция утверждает, что у неё поддержка абсолютного большинства, а финальный официальный результат сфальсифицирован. После выборов Тихановская уехала в Литву, где объявила, что готова взять на себя функции национального лидера. Она инициировала создание координационного совета, который, в её представлении, должен будет организовать новые выборы, сообщает «Свободная пресса».
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Комментарии
В мире , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Литва
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