«Это не отель»: помощник Лукашенко объяснил пытки задержанных

«И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей. И, извините, ЦИП — не пятизвездочный отель (для современной молодежи день без интернета — уже трагедия). У нас не Норвегия, где осужденный за расстрел 77 человек (в большинстве — молодежь) [Андерс Брейвик] живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером», — высказался Бельский про Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске, который, по свидетельствам очевидцев, стал местом пыток и издевательств.