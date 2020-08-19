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Белоруссия в огне. Главное

Помощник Лукашенко высказался о месте пыток задержанных словами «это не отель» 

Lenta.ru 52 минуты назад
«Это не отель»: помощник Лукашенко объяснил пытки задержанных
Фото: РИА Новости
Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский заявил, что если бы сотрудники ОМОНа дали слабину, они были бы избиты и искалечены протестующими. Об этом говорится в его комментарии, опубликованном БЕЛТА.
По словам Бельского, властям удалось сохранить правоохранительную систему и не дать «бесчинствующей толпе», руководимой «закордонными кукловодами», повторить в Белоруссии украинский сценарий. Он призвал разобраться со всеми фактами немотивированного применении силы к задержанным протестующим и плохих условиях содержания.

«И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей. И, извините, ЦИП — не пятизвездочный отель (для современной молодежи день без интернета — уже трагедия). У нас не Норвегия, где осужденный за расстрел 77 человек (в большинстве — молодежь) [Андерс Брейвик] живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером», — высказался Бельский про Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске, который, по свидетельствам очевидцев, стал местом пыток и издевательств.

Жители Белоруссии протестуют уже вторую неделю против итогов выборов 9 августа, на которых Лукашенко одержал разгромную победу над лидером оппозиции Светланой Тихановской, набрав около 80 процентов голосов. Десятки крупнейших предприятий страны объявили забастовку, люди требуют провести новые выборы, отправить действующее руководство страны в отставку и привлечь силовиков к ответственности за жестокие разгоны и пытки заключенных. Лукашенко считает, что протест проплачен с Запада, а действия силовиков называет оправданными. Евросоюз единогласно отказался признать его победу.
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Комментарии 1
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Андерс Брейвик , Светлана Тихановская , Валерий Бельский , Александра Лукашенко , ЕС
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