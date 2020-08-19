Пока вы не уснули: Лукашенко поймали на обмане 

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Российский старший военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких , погибший в Сирии, участвовал в освобождении Пальмиры. Подробности о его службе появились в Telegram-канале WarGonzo.

По словам источников в Генштабе Минобороны, Гладких был одним из тех, кто разрабатывал операцию по освобождению Пальмиры. На момент гибели он выполнял обязанности старшего группы военных советников, помогавших сирийским командирам в борьбе с незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Дейр-эз-Зоре.

Мария Колесникова. Президента Белоруссии Александра Лукашенко может обманывать его окружение, заявила соратница Светланы Тихановской

По ее словам, у Национального координационного совета (НКС) нет политической программы или задачи бороться с русским языком в Белоруссии, о чем ранее заявлял глава государства. Она предположила, что об этом Лукашенко неверно доложил кто-то из чиновников.

В Курской области пенсионерка очнулась в морге после того, как врачи сочли ее умершей, сообщает «Московский комсомолец». Родственникам медики заявили, что спасали пожилую женщину всю ночь, а на самом деле преждевременно «поставили на ней крест».

Инцидент произошел в Горшеченской центральной больнице Курской области. 81-летнюю Зинаиду Кононову доставили в клинику с сильными болями в животе. До того пенсионерка не жаловалась на здоровье, только иногда говорила родственникам о ноющей боли в коленях, мешающей ей передвигаться.

«Падение» Белоруссии может спровоцировать «марш-бросок» натовских войск к российским границам, заявил в своем блоге на сайте бывший заместитель министра обороны Германии Вилли Виммер. По мнению российских журналистов, это заявление в корне противоречит бытующему мифу о «миролюбивом Западе».

Виммер подчеркнул, что в последние годы европейцы проводили целенаправленную политику на отчуждение Минска от Москвы, добиваясь сбоев в российско-белорусском сотрудничестве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина передать просьбу канцлеру ФРГ Ангеле Меркель — не вмешиваться в дела Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт сообщает Telegram-канал RT.

По словам Эйсмонт, сегодня между президентами России и Белоруссии состоялся телефонный разговор.

«Белорусский президент не видит необходимости в разговоре с Меркель, эффект от него скорее будет отрицательным», — цитирует пресс-секретаря Лукашенко RT.

Космонавт Иван Вагнер , который сейчас находится на Международной космической станции, во время съемки таймлапс обнаружил пять неопознанных летающих объектов.

"На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или…?" — написал Вагнер в среду на своей странице в Twitter, выложив получившуюся видеозапись.

Американский актер Микки Рурк не отказался от планов быть похороненным на Украине и уже выбрал место для своей могилы. Об этом рассказал журналист Юрий Гула в Facebook.

Как писал «Рамблер», такую идею 67-летнему Рурку подал его помощник и близкий друг, уроженец Хмельницкой области Дмитрий Корнейчук

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь [в США — прим.ред.]. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — рассказывал Рурк журналистам в 2019 году.

Жительница Белоруссии скептически оценила акции протеста, проходящие в стране. Видеозапись реакции женщины опубликовал в своем Telegram-канале журналист и политолог Александр Сосновский.

«Привет, дебилы! Нас все равно больше» — обратилась она к ним.

До конца августа гражданам России поступит очередная выплата от Пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Автоматическая выплата продлена для получающих деньги на уже достигших совершеннолетия иждивенцев. Речь о родителях-пенсионерах.

Так, россиянам будут перечислены финансовые средства за студентов, находящихся на иждивении. Размер в 2020 году составляет 1895 рублей, получить их возможно максимум за трех человек.

Михаил Ефремов на заседании суда сделал замечание адвокату потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП Александру Добровинскому, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Добровинский засмеялся во время допроса свидетеля со стороны защиты Татьяны Беркович