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ВОЗ: даже вакцина не покончит с Covid-19 

BFM.RU и ещё 20 22 минуты назад
ВОЗ: даже вакцина не покончит с Covid-19
Фото: ТАСС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что даже вакцина не покончит с Covid-19. Только всеобщее соблюдение правил поведения остановит пандемию, сообщает портал Le HuffPost.
По мнению ВОЗ, пандемия Covid-19 может контролироваться в Европе без наложения ограничений на общество, благодаря подготовленности властей и знаниям, накопленным в последние месяцы. Однако ВОЗ также призывает всех сохранять бдительность.
Директор европейского отделения ВОЗ предупредил, что применение одной вакцины не покончит с коронавирусом. Клаус Хинге напомнил о важности соблюдения всех правил поведения. Он также подчеркнул, что приближается время сезонного гриппа, которое потребует дополнительных усилий со стороны медиков в то время, как они и так тратят огромные силы на борьбу с Covid-19.
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В мире , ВОЗ
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