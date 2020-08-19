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Украине грозит «мусорная катастрофа»: в стране заканчиваются свалки отходов 

ИА Regnum 1 час назад
Над Украиной нависла катастрофа
Фото: РИА Новости
На Украине официальные свалки отходов во многих населенных пунктах или исчерпали свои мощности, или же в настоящий момент заполнены на 80−90%, сообщил сегодня, 19 августа, глава государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.
Чиновник отметил, что несмотря на паспортизацию, в большинстве случаев свалки не соответствуют санитарным нормам и природоохранным требованиям. В частности, на них нарушается технология захоронения отходов, не проводится рекультивация, что приводит к загрязнению территорий.

«Неотложной потребностью становится создание привлекательных условий для инвесторов, чтобы строились новые объекты обращения с отходами по европейским стандартам», — заявил Малеванный.

Он отметил, что за первое полугодие 2020 года инспекцией осуществлено 4326 проверки, по результатам этих проверок: на должностных и ответственных лиц составлены 5374 протокола. Наибольшие суммы штрафов взысканы в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об управлении отходами, который устанавливает систему ответственности за правонарушения в сфере обращения с отходами.
До этого наибольший резонанс в стране получила история с мусором из Львова — после пожара на городской свалке Львов остался без места для отходов и развозил свой мусор по всем регионам страны.
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Комментарии 1
В мире , Экология , Верховная Рада , ИА REGNUM
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