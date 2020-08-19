Вторая секс-жертва за год: громкое дело в США

Вице-председатель NBCUniversal Рон Мейер ушел в отставку из-за скандала с участием актрисы Шарлотты Кирк . Из-за угрозы распространения «ложных утверждений» он признался в отношениях с девушкой, после чего был уволен за действия, «не соответствующие ценностям компании». В прошлом году из-за связей с Кирк свой пост покинул глава Warner Bros. Кевин Цудзихара.

Вице-председатель компании NBCUniversal Рон Мейер оставил свой пост. Недавно он рассказал о коротких романтических отношениях с некой женщиной, которая выдвинула против него «ложные обвинения», из-за чего генеральный директор NBCU Джефф Шелл сообщил сотрудникам об увольнении Мейера. Согласно The Hollywood Reporter, он объяснил свое решение тем, что Мейер «действовал таким образом, который не соответствует политике или ценностям компании».

«Я с тяжелым сердцем объявляю о своем уходе из NBCUniversal, — сказал Мейер во вторник. — Недавно я сообщил своей семье и компании, что под угрозой заключил мировое соглашение с женщиной, не входящей в компанию, которая выдвинула против меня ложные обвинения. Я подтверждаю, что с этой женщиной у меня был очень короткий и согласованный роман».

Он признался, что рассказал об этом, потому что злоумышленники узнали о его отношениях с этой женщиной и намеревались опубликовать «ложные утверждения на NBCUniversal, которая не имеет ничего общего с этим вопросом».

«Я провел 25 лет, помогая расти невероятной компании и поддерживать ее своей работой. Больше всего я буду скучать по своим коллегам. Я сожалею о том, что произошло, и мне жаль всех людей, которых я, возможно, подвел. Особенно, что наиболее важно, это касается моей семьи», — сказал Мейер.

Позднее выяснилось, что женщиной, из-за которой вице-президента уволили с поста, стала актриса Шарлотта Кирк. Источники сообщают, что она сотрудничала с благотворительной организацией, помогающей людям с аутизмом, которую поддерживал Мейер. Уточняется, что роман между ними произошел восемь лет назад.

Шарлотта Кирк известна тем, что была замешана в другом секс-скандале — с бывшим генеральным директором Warner Bros. Кевином Цудзихарой.

В прошлом году он был уволен с должности после раскрытия переписки интимного характера и обвинений в попытке использовать свое положение, чтобы утвердить актрису на роли в фильмах и на телевидении. Об этом сообщил главный управляющий холдинга WarnerMedia Джон Стэнки.

«За последние 25 лет Кевин внес большой вклад в успехи студии, и мы благодарны ему за это. Кевин признает, что его ошибки противоречат ожиданиям компании в области руководства и могут повлиять на ее способность выполнять свои задачи в будущем», — цитирует заявление Стэнки Associated Press.

В обращении к сотрудникам Warner Bros. Цудзихара отметил, что уходит «после продолжительного самоанализа и разговоров с Джоном Стэнки, которые происходили в течение прошлой недели».

«Стало ясно, что сохранение моего руководства может быть отвлекающим фактором и препятствием для дальнейшего успеха компании. Тяжелый труд всех сотрудников нашей организации достоин восхищения, и я не позволю интересу СМИ к своему прошлому отвлекать внимание от всей той замечательной работы, которую осуществляет команда», — добавил Цудзихара.

Издание The Hollywood Reporter опубликовало переписку между Цудзихарой и Кирк, которая велась с 2013-го, когда актрисе исполнился 21 год. Из нее следовало, что гендиректор студии, который старше Кирк на 47 лет, обещал помочь ей с развитием карьеры в обмен на секс. В частности, он предлагал познакомить ее с влиятельными кино— и телепродюсерами. Адвокат гендиректора Warner Bros. Берт Дейкслер заявлял, что его клиент «не имел прямого влияния на роли этой актрисы».