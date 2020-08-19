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Белоруссия в огне. Главное

Эксперт рассказал, какую ошибку ДНР не должна повторить Белоруссия 

Украина.ру 2 часа назад
Эксперт: какую ошибку ДНР не должна повторить Белоруссия
Фото: Reuters
Сопредседатель гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ рассказал о своем видении символики гипотетической «русской партии» в Белоруссии и пояснил, почему республика не должна повторить ошибку ДНР. Его слова прозвучали в интервью изданию Украина.ру.

«Надо понимать, что символика белорусского государства должна как подчеркивать суверенитет республики, так и содержать в себе общие для белорусов и россиян духовные ориентиры. В этом плане мы не должны повторить ошибку ДНР, находящихся в каком-то пограничном состоянии (ни Россия, ни суверенное государство), что негативно сказывается на способности граждан идентифицироваться», — заявил эксперт.

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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне
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