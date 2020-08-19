Эксперт: какую ошибку ДНР не должна повторить Белоруссия

«Надо понимать, что символика белорусского государства должна как подчеркивать суверенитет республики, так и содержать в себе общие для белорусов и россиян духовные ориентиры. В этом плане мы не должны повторить ошибку ДНР, находящихся в каком-то пограничном состоянии (ни Россия, ни суверенное государство), что негативно сказывается на способности граждан идентифицироваться», — заявил эксперт.