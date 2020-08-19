Европейские страны начали возвращать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Дания, Исландия, Ирландия, Германия, Греция, Мальта, Сан-Марино, Япония и Как сообщает «Газета.ру», правительство Финляндии с 24 августа закрывает границы для 10 стран, на территории которых ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В список вошли Норвегия Кипр . В МИД Финляндии также заявили, что установят внутренний контроль на границах со странами шенгенской зоны.

Германия обязала 40 тысяч своих граждан вернуться на родину из Испании, куда они отправились на отдых — за последние две недели там выявили 50 тысяч новых случаев COVID-19. Также Испанию вычеркнули из списка безопасных стран в Великобритании. В связи с этим в Испании объявили о досрочном прекращении курортного сезона — около 400 отелей страны уже закрылись.

Власти Испании запретили деятельность ночных клубов и дискотек, а бары и рестораны обязаны закрываться не позже часа ночи. В Италии тоже запретили дискотеки, причем не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Ограничительные меры связаны с ежедневным приростом числа заболевших — от 200 в июне и июле до 600 к 19 августа.

В Черногории решено перенести начало учебного года на 1 октября.

На Украине вернулись к запрету массовых мероприятий, если на них невозможно обеспечить социальную дистанцию в полтора метра. Кроме того, в общественном транспорте и общественных учреждениях введен масочный режим.