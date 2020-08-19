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Назад к локдауну: Европа начала возвращать ограничения 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Европейские страны начали возвращать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает «Газета.ру», правительство Финляндии с 24 августа закрывает границы для 10 стран, на территории которых ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В список вошли Норвегия, Дания, Исландия, Ирландия, Германия, Греция, Мальта, Сан-Марино, Япония и Кипр. В МИД Финляндии также заявили, что установят внутренний контроль на границах со странами шенгенской зоны.
Ставки на новости: Количество официально регистрируемых случаев COVID-19 в Москве превысит 700 в день до 27 августа
Германия обязала 40 тысяч своих граждан вернуться на родину из Испании, куда они отправились на отдых — за последние две недели там выявили 50 тысяч новых случаев COVID-19. Также Испанию вычеркнули из списка безопасных стран в Великобритании. В связи с этим в Испании объявили о досрочном прекращении курортного сезона — около 400 отелей страны уже закрылись.
Власти Испании запретили деятельность ночных клубов и дискотек, а бары и рестораны обязаны закрываться не позже часа ночи. В Италии тоже запретили дискотеки, причем не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Ограничительные меры связаны с ежедневным приростом числа заболевших — от 200 в июне и июле до 600 к 19 августа.
В Черногории решено перенести начало учебного года на 1 октября.
На Украине вернулись к запрету массовых мероприятий, если на них невозможно обеспечить социальную дистанцию в полтора метра. Кроме того, в общественном транспорте и общественных учреждениях введен масочный режим.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 22 млн человек.
Комментарии
В мире , Видео , Статьи , МИД , ВОЗ , Германия , Греция , Дания , Ирландия , Исландия , Кипр , Мальта , Норвегия , Сан-Марино , Финляндия , Япония
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