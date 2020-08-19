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Белоруссия в огне. Главное

«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Жительница Белоруссии скептически оценила акции протеста, проходящие в стране. Видеозапись реакции женщины опубликовал в своем Telegram-канале журналист и политолог Александр Сосновский.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а его основная соперница Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, столкновения с силовиками, а также забастовки на предприятиях.
На опубликованной Сосновским видеозаписи пожилая женщина идет мимо протестующих.

«Привет, дебилы! Нас все равно больше» — обратилась она к ним.

В ответ участники акции протеста вполне миролюбиво поздоровались.

«Стойте-стойте, придурки, стойте!» — заявила женщина.

При этом при попытке одного из протестующих взять ее за руку, белоруска резко отмахнулась от него.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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