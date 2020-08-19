Дело MH17: кто сбил малайзийский «Боинг» 

Версия о том, что в 2014 году в небе над Донбассом пассажирский авиалайнер Boeing был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», не выдерживает никакой критики, сообщает «Царьград». Технический эксперт Юрий Антипов указал на доказательства, подтверждающие несостоятельность гипотезы, которой придерживаются голландские правоохранители.

Как сообщал «Рамблер», правоохранители из Нидерландов настаивают на том, что самолет выполнявший рейс MH17 «Амстердам — Куала-Лумпур» был сбит ракетой из «Бука». Иностранные эксперты придерживаются версии о том, что выстрел был совершен с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики российскими военными, отечественные специалисты настаивают на запуске ракеты с территории Украины.

Известный технический эксперт Юрий Антипов пришел к другому выводу. Рассмотрев фотографии с места трагедии, что самолет потерпел крушение вовсе не из-за того, что в него выстрелили из «Бука».

Специалист подчеркнул, что согласно официальной версии снаряд угодил прямо в кабину пилотов, которая однако практически не пострадала: поражающие элементы, содержащиеся в ракете «Бука» не повредили ни приборную панель, ни наушники командира воздушного судна, будто специально облетали тела летчиков стороной.