Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам заседания Совета Безопасности поручил Госпогранкомитету усилить охрану границы по всему периметру страны и перекрыть потоки финансирования уличных протестов из-за рубежа.

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают», — заявил глава государства.

Он отметил, что в том числе эти деньги идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем.

«Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», — сказал Лукашенко.

Таким образом, подытожил он, органы погранслужбы, помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов, передает БелТА.

Кроме того, Лукашенко поручил Минобороны Белоруссии особое внимание уделить «передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы».

«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения», — сказал он.

«Надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко также потребовал от МВД республики не допускать беспорядков, особенно в Минске.

«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины», — подчеркнул президент страны.

Он отметил, что, с одной стороны, и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять.

«Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть», — заявил Лукашенко.

Он также потребовал защитить рабочие коллективы от шельмования и угроз улицы.

«Защитить рабочие коллективы — не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации (в их адрес сыплются угрозы), коллективы средств массовой информации», — сказал глава государства.

«Если кто-то в средствах массовой информации — ОНТ, БТ, еще где-то — хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли — уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна», — добавил он.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия развернула боевые подразделения армии на западных границах и привела их в полную боеготовность.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».