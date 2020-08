Ургант, Варнава и Дудь: кто поддержал протесты в Белоруссии 

Лето опубликовал в сторис своего Instagram слова We are with you Belarus («Мы с тобой, Беларусь») и фотографии с акций протеста. Американский актер, исполнитель роли Халка Марк Руффало опубликовал в твиттере ссылку на статью о протестах, подписав ее словами: «Долой авторитарных диктаторов во всем мире». Руффало заявил, что власти Белоруссии украли у людей выборы и подавляют протесты «бандитскими» способами.