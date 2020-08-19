Ургант, Варнава и Дудь: кто поддержал протесты в Белоруссии 

Лето опубликовал в сторис своего Instagram слова We are with you Belarus («Мы с тобой, Беларусь») и фотографии с акций протеста. Американский актер, исполнитель роли Халка Марк Руффало опубликовал в твиттере ссылку на статью о протестах, подписав ее словами: «Долой авторитарных диктаторов во всем мире». Руффало заявил, что власти Белоруссии украли у людей выборы и подавляют протесты «бандитскими» способами.

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск спросил , может ли чем-нибудь помочь жителям Белоруссии.

«Когда пишут: «Вы что хотите как на Украине?» Я хочу, чтобы на белорусской земле жили счастливые люди. То, что происходило сейчас, когда избивали людей на улице — жутко, страшно, с садизмом, с фашизмом, по приказу Лукашенко — это перечеркнуло все. Я хочу, чтобы этого не было», — заявил он.

Журналист Юрий Дудь обратился к белорусским милиционерам, заявив, что они «тренировали силу не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков».

«Если вы делаете это по приказу начальства, то надо слать такое начальство», — сказал он.

Актриса Екатерина Варнава заявила , что в Белоруссии «запустили „станок“ по производству насилия не только над собственным народом, но и над независимыми наблюдателями, журналистами других стран».

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и четырех погибших.

Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.