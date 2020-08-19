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Ургант, Варнава и Дудь: кто поддержал протесты в Белоруссии 

Мария Иванова 20 минут назад
Ургант, Варнава и Дудь: кто поддержал протесты в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Портал AFISHA.TUT.BY собрал реакцию российских и иностранных знаменитостей на протесты в Белоруссии. Действия полиции, в частности, раскритиковали американский актер и музыкант Джаред Лето и российский журналист Юрий Дудь.
Лето опубликовал в сторис своего Instagram слова We are with you Belarus («Мы с тобой, Беларусь») и фотографии с акций протеста. Американский актер, исполнитель роли Халка Марк Руффало опубликовал в твиттере ссылку на статью о протестах, подписав ее словами: «Долой авторитарных диктаторов во всем мире». Руффало заявил, что власти Белоруссии украли у людей выборы и подавляют протесты «бандитскими» способами.
Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск спросил, может ли чем-нибудь помочь жителям Белоруссии.
Российский телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал обращение по поводу Белоруссии в Instagram.

«Когда пишут: «Вы что хотите как на Украине?» Я хочу, чтобы на белорусской земле жили счастливые люди. То, что происходило сейчас, когда избивали людей на улице — жутко, страшно, с садизмом, с фашизмом, по приказу Лукашенко — это перечеркнуло все. Я хочу, чтобы этого не было», — заявил он.

Журналист Юрий Дудь обратился к белорусским милиционерам, заявив, что они «тренировали силу не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков».

«Если вы делаете это по приказу начальства, то  надо слать такое начальство», — сказал он.

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram бело-красно-белый флаг и написал, что «ненавидит насилие и любит Беларусь».
Актриса Екатерина Варнава заявила, что в Белоруссии «запустили „станок“ по производству насилия не только над собственным народом, но и над независимыми наблюдателями, журналистами других стран».
Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.
Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и четырех погибших.
Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.
Комментарии
В мире , Юрий Дудь , Светлана Тихановская , Екатерина Варнава , Михаил Ширвиндт , Иван Ургант , Джаред Лето , Александр Лукашенко , Илон Маск , СКР
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