США выступили против заседания СБ ООН по Ирану

В четверг госсекретарь США Майк Помпео встретился с председателем Совбеза ООН и передал в совет жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Россия запросила заседание СБ ООН в пятницу для обсуждения этой ситуации. Почти весь Совет Безопасности полагает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций, так как они более не являются членами СВПД.

"После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231", — написал Полянский в Twitter.

Теперь заседание, вероятно, не состоится в пятницу, как того просила Россия.

"Мы сожалеем, что они не только пытаются ввести мир в заблуждение относительно наличия права на запуск восстановления санкций, но и избегают честного обсуждения этого вопроса. Неподобающее поведение для великой страны", — подчеркнул первый зампостпреда.

Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.