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«Организатор» протеста рассказал о 2 мм до смерти 

Павел Тиунов 1 час назад
«Организатор» протеста рассказал о 2 мм до смерти
Фото: РИА Новости
19-летний житель Могилевска Елисей Федин, которого силовики посчитали организатором акции протеста, рассказал, что при задержании полицейские нанесли ему серьезную травму. От перелома основания черепа, по словам медиков, его отделяли какие-то 2 мм, сообщает издание Tut.by.
Федин рассказал, что общался с людьми, недовольными режимом Лукашенко в тематическом сообществе в Telegram. При этом парень отмечал, что в то время, как по всей стране идут акции протеста, в Могилевске горожане никак не проявляют политическую позицию. Федин предложил выстроиться в цепь солидарности на одном из городских пешеходных переходов, при этом не нарушая правила дорожного движения.

«Я предлагал выходить на зеленый сигнал светофора для пешеходов и становиться цепочкой на пешеходном переходе, а на красный сигнал уходить с проезжей части. То есть без блокировки автотранспорта», — пояснил молодой человек.

На призыв откликнулись два парня и девушка. Протестующие встретились на одном из городских стадионов, где их задержали силовики. Федин попытался убежать, но его поймали, ударили в глаз, затолкали в машину и отвезли в отдел полиции. Правоохранители заявили, что он задержан как организатор несанкционированной акции протеста. Федина пообещали посадить в камеру, где его изнасилуют, если он не сдаст сообщников. Уже в участке полицейские обнаружили, что у парня из глаза, не переставая, идет кровь. Его в сопровождении оперативников отвезли в больницу. При этом силовики требовали, чтобы он никому не говорил, что его избили правоохранители.

«После компьютерной томограммы мне сказали, что еще бы 2 мм — и было бы проломлено основание черепа, то есть — летальный исход», — отметил Елисей.

Несмотря на то, что Федин заявил о падении с турника, медики добились от него правды. Парень написал заявление на действия силовиков, в котором указал, что у него пропал телефон. Через несколько дней его посетил оперативник: он отдал молодому человеку телефон и пообещал после выписки посадить его в тюрьму за клевету и организацию митинга.
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