У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет политического будущего, уверен бывший вице-президент России Александр Руцкой. По его словам, главной проблемой Лукашенко стало неумение общаться с людьми.
«Политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась. Он упустил момент. Он думал, что все у него в полном порядке, но оказалось не так. Современные политики не научились главному — общаться с людьми и слушать их. Выезды на заводы ему уже не помогут — поезд ушел», — заявил Руцкой «Газете.ру».
Он подчеркнул, что массовые протесты в Белоруссии не могли возникнуть сами по себе — почву для них собственноручно подготовил Александр Лукашенко.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
При этом, по мнению Руцкого, не обошлось без вмешательства внешних сил, которым выгодно, чтобы на границе с Россией появилось еще одно русофобское государство.
«Посмотрите на программные документы белорусской оппозиции — они целиком и полностью направлены на разрушение отношений с Россией», — добавил политик.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.