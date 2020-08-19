«Политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась. Он упустил момент. Он думал, что все у него в полном порядке, но оказалось не так. Современные политики не научились главному — общаться с людьми и слушать их. Выезды на заводы ему уже не помогут — поезд ушел», — заявил Руцкой «Газете.ру».

Он подчеркнул, что массовые протесты в Белоруссии не могли возникнуть сами по себе — почву для них собственноручно подготовил Александр Лукашенко.

При этом, по мнению Руцкого, не обошлось без вмешательства внешних сил, которым выгодно, чтобы на границе с Россией появилось еще одно русофобское государство.

«Посмотрите на программные документы белорусской оппозиции — они целиком и полностью направлены на разрушение отношений с Россией», — добавил политик.