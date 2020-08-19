Китай выступил против попыток расколоть Белоруссию

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против попыток извне вмешаться во внутренние дела Белоруссии

"Мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе", — заявил он.

Чжао Лицзянь также подчеркнул, что в Пекине уважают тот путь, который для себя выбрали белорусы, и их усилия по защите суверенитета, пишет РИА Новости.