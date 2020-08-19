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Белоруссия в огне. Главное

Китай выступил против попыток расколоть белорусское общество 

Свободная пресса 22 минуты назад
Китай выступил против попыток расколоть Белоруссию
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против попыток извне вмешаться во внутренние дела Белоруссии.

"Мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе", — заявил он.

Чжао Лицзянь также подчеркнул, что в Пекине уважают тот путь, который для себя выбрали белорусы, и их усилия по защите суверенитета, пишет РИА Новости.
Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях объяснил бывшему послу США в России Майклу Макфолу, почему его страна бессильна в Белоруссии.
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В мире , Белоруссия в огне , Майкл Макфол , Алексей Пушков , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , Китай
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