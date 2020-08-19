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Белоруссия в огне. Главное

Латвия отказалась признать Тихановскую победителем на выборах в Белоруссии 

Общественная служба новостей 3 часа назад
Латвия отказалась признать победу Тихановской
Фото: РИА Новости
Латвийские власти отказались признать Светлану Тихановскую победителем на выборах президента Республики Беларусь. Об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.
По его словам, Рига не может назвать Тихановскую победителем голосования, проходившего 9 августа.

«Никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов», − цитирует госслужащего Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Латвия не знает реальных результатов голосования, потому что видит «масштабную фальсификацию», уточнил Ринкевичс. Он подчеркнул, что решение о проведении повторных выборов должны принять в самой Белоруссии. Они должно пройти при участии международных наблюдателей.
Тихановская обратилась к лидерам стран ЕС
Накануне Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко. Политик уверена, что результаты голосования были сфальсифицированными.
Напомним, по данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов, Тихановская — 10%.
Сообщение Латвия отказалась признать Тихановскую победителем на выборах в Белоруссии появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , Центризбирком России , ИА Sputnik , Латвия , Рига
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