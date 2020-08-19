Латвия отказалась признать победу Тихановской

Латвийские власти отказались признать Светлану Тихановскую победителем на выборах президента Республики Беларусь. Об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.
По его словам, Рига не может назвать Тихановскую победителем голосования, проходившего 9 августа.
«Никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов», − цитирует госслужащего Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Латвия не знает реальных результатов голосования, потому что видит «масштабную фальсификацию», уточнил Ринкевичс. Он подчеркнул, что решение о проведении повторных выборов должны принять в самой Белоруссии. Они должно пройти при участии международных наблюдателей.
Накануне Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко. Политик уверена, что результаты голосования были сфальсифицированными.
Напомним, по данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов, Тихановская — 10%.
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