Латвия отказалась признать победу Тихановской

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Латвийские власти отказались признать Светлану Тихановскую победителем на выборах президента Республики Беларусь . Об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, Рига не может назвать Тихановскую победителем голосования, проходившего 9 августа.

«Никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов», − цитирует госслужащего Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Латвия не знает реальных результатов голосования, потому что видит «масштабную фальсификацию», уточнил Ринкевичс. Он подчеркнул, что решение о проведении повторных выборов должны принять в самой Белоруссии. Они должно пройти при участии международных наблюдателей.

Накануне Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко . Политик уверена, что результаты голосования были сфальсифицированными.

Напомним, по данным ЦИК , Лукашенко набрал более 80% голосов, Тихановская — 10%.

Сообщение Латвия отказалась признать Тихановскую победителем на выборах в Белоруссии появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".