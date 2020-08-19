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Белоруссия в огне. Главное

Самолет Лукашенко вылетел из Минска в сторону РФ 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Стало известно, что самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко несколько минут назад впервые за время протестов вылетел из Минска в направлении России, однако вскоре развернулся обратно, пишет Telegram-канал The Bell.
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По данным канала, сославшегося на сервис трекинга авиалайнеров «PlaneFinder», самолет Boeing Business Jet (регистрация EW-001PA), на котором обычно летает президент Белоруссии, вылетел из Минска.

«Самолет Александра Лукашенко впервые за время протестов вылетел из Минска», — отметил The Bell.

В сообщении подчеркивается, что лайнер «направился на восток и пролетел полпути до границы с Россией», однако затем развернулся и полетел обратно.
The Bell
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, столкновения с силовиками, а также забастовки на предприятиях. Участники акций протеста требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
В свою очередь Лукашенко заявил, что «власть никогда не падет», а условиям новых выборов назвал своей убийство.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Минск
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