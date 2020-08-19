Стало известно, что самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко несколько минут назад впервые за время протестов вылетел из Минска в направлении России , однако вскоре развернулся обратно, пишет Telegram-канал The Bell.

По данным канала, сославшегося на сервис трекинга авиалайнеров «PlaneFinder», самолет Boeing Business Jet (регистрация EW-001PA), на котором обычно летает президент Белоруссии, вылетел из Минска.

«Самолет Александра Лукашенко впервые за время протестов вылетел из Минска», — отметил The Bell.

В сообщении подчеркивается, что лайнер «направился на восток и пролетел полпути до границы с Россией», однако затем развернулся и полетел обратно.

The Bell

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, столкновения с силовиками, а также забастовки на предприятиях. Участники акций протеста требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

В свою очередь Лукашенко заявил, что «власть никогда не падет», а условиям новых выборов назвал своей убийство.