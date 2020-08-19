Минск отказал во въезде иностранным журналистам

Пограничники Белоруссии 18 августа в пункте пропуска «Национальный аэропорт „Минск“ отказали во въезде 17 представителям иностранных СМИ по причине отсутствия аккредитации для журналистской деятельности на территории страны, сообщила пресс-служба пранкомитета Белоруссии.

»Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, подчеркнули в комитете, у прибывших были выявлены «нетипичные для иностранцев крупные суммы наличной валюты».

Прибывшие 18 августа представители ТРК Deutsche Welle («Немецкая волна») и ТРК Danmarks Radio (Датское радио), располагавшие аккредитацией Министерства иностранных дел для работы на территории Белоруссии, не имели проблем с пересечением границы, как и все законопослушные граждане, указали в комитете.

К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.