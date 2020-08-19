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Белоруссия в огне. Главное

Минск не впустил 17 иностранных журналистов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Минск отказал во въезде иностранным журналистам
Фото: РИА Новости
Пограничники Белоруссии 18 августа в пункте пропуска «Национальный аэропорт „Минск“ отказали во въезде 17 представителям иностранных СМИ по причине отсутствия аккредитации для журналистской деятельности на территории страны, сообщила пресс-служба пранкомитета Белоруссии.

»Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, подчеркнули в комитете, у прибывших были выявлены «нетипичные для иностранцев крупные суммы наличной валюты».
Прибывшие 18 августа представители ТРК Deutsche Welle («Немецкая волна») и ТРК Danmarks Radio (Датское радио), располагавшие аккредитацией Министерства иностранных дел для работы на территории Белоруссии, не имели проблем с пересечением границы, как и все законопослушные граждане, указали в комитете.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.
К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Дмитрий Ласенко , Максим Солопов , Константин Придыбайло , Семен Пегов , Антон Старков , Евгений Олейник , МИД , ИА Sputnik , ИТАР-ТАСС , Минск
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