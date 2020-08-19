«Самая очевидная догадка, почему он так говорит, — скорее всего, его просто обманывают и дают недостоверную информацию. Потому что, во-первых, он не называл координационный совет, то есть он даже не знает, как эта институция, которую мы собираемся организовать, называется. Во-вторых, он говорил о программе, а программы никакой быть не может, потому что мы не политический орган», — сказала Колесникова в интервью РБК.

По словам оппозиционера, даже если бы у НКС была программа, она не могла бы быть выработана к 18 августа — первое заседание организации пройдет 19 августа.

«Единственная теория о том, откуда у него такая информация, — это то, что его просто обманывают и дают недостоверную информацию. По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники, люди, которые его окружают», — заключила Колесникова.

18 августа Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция лоббирует «ползучий» запрет русского языка. По его мнению, в состав НКС вошли «бывшие прикорытники» и «откровенно отвязанные нацисты». В целом белорусский лидер раскритиковал программу действий оппозиции из-за ее ориентированности на Запад.

Ранее в Сети был опубликован «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», который включал в себя меры по дистанцированию Белоруссии от России в политическом пространстве, выход из многих совместных соглашений, и «меры по противодействию внешней агрессии Кремля». Некоторые СМИ связали этот документ с требованиями оппозиционеров в Белоруссии, однако в НКС заявляли, что не имеют к нему отношения.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые продолжаются до сих пор. Для разгона протестующих местные силовики применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.