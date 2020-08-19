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Белоруссия в огне. Главное

Война против человечества 

Павел Тиунов 1 час назад
Война против человечества
Фото: Reuters
В мире в настоящее время идет война против человечества под лозунгом «за всё человеческое», заявил аналитик «Свободной прессы» Михаил Мищишин. Он считает, что мировое закулисье специально «сеет хаос цветных революций», зарабатывая на этом огромные деньги.
Автор ставит в один ряд госпереворот в Украине, события в Сирии, Ливии, волнения в Америке, попытки военного переворота в Турции и протесты в Белоруссии. По его мнению, все они связаны, одной глобальной проблемой — «войной против человечества».

«Есть силы, живущие и богатеющие на дестабилизации государств. Они пока что управляют (точнее, заправляют) всем миром», — говорится в статье.

При этом Мищишин констатирует, что в настоящее время ни одно государство не может противостоять «силам хаоса и анархии»: даже президент США Дональд Трамп, по его словам, вынужден «удирать от возможных покушений в убежища».
Невидимые силы, по его словам, «атакуют по всему миру», выдавая свое нападение за «национальную борьбу за угнетенный народ и независимость». При этом в результате население получает «оккупационную власть, выплату контрибуций в виде разграбления природных ресурсов, утрату независимости страны». В Белоруссии, уверяет аналитик, можно наблюдать начальную стадию этой войны. Однако, по его мнению, в мире уже создаются очаги сопротивления.

«Скрытая угроза осознана. Ей учатся противодействовать и бороться с ней по всему миру», — пишет журналиста

По его мнению, исход «войны против человечества» уж предопределен: в ней победят «светлые силы» в виде объединенной коалиции, куда войдут Америка, Россия и Китай.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Ливия , Сирия
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