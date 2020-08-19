По словам Тихановской, выборы президента, которые прошли 9 августа, «не были ни честными, ни прозрачными», а их результаты — сфальсифицированы.

«Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Белоруссии, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы», — отметила она.

Бывший кандидат в президенты призвала европейских лидеров не признавать результаты выборов, а также заявила о создании Национального координационного совета, который «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога».

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси», — заявила Тихановская.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).