Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Пробуждение Белоруссии»: Тихановская обратилась к ЕС 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская выпустила видеообращение к Европейскому Совету, в котором призвала не признавать результаты выборов и «поддержать пробуждение Беларуси». Ролик был размещен на YouTube-канале «Страна для жизни».
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
По словам Тихановской, выборы президента, которые прошли 9 августа, «не были ни честными, ни прозрачными», а их результаты — сфальсифицированы.

«Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Белоруссии, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы», — отметила она.

Бывший кандидат в президенты призвала европейских лидеров не признавать результаты выборов, а также заявила о создании Национального координационного совета, который «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога».

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси», — заявила Тихановская.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).
После окончания голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших. 17 августа Лукашенко заявил, что не допустит проведения еще одних президентских выборов стране и предупредил, что «власть никогда не падет».
Комментарии 411
В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , Европейский совет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Лукашенко рассказал о беспрецедентном соглашении с Путиным
Лукашенко рассказал о беспрецедентном соглашении с Путиным
Видео
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение