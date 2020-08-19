Поездку «вагнеровцев» в Белоруссию назвали провалом СБУ

«ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора больше года назад начали операцию по розыску и задержанию террористов. В составе группы, которую должна были схватить, были люди, вероятно причастные к катастрофе Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска», — приводит «Украинская правда» позицию источников в украинских спецслужбах.

По данным Бутусова, россиян пригласили от имени ЧВК «Мар», закрытой в 2018 году.

«Работа — охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). 11 человек из группы уже находились в базе розыска «Миротворец». Группу в СМИ назвали «вагнеровцы», но в реальном «Вагнере» большинство из них не служили», — пояснил он.

Оба источника утверждают, что россиян должны были 25 июля отправить рейсом Минск-Стамбул, но в полете одному из пассажиров, чью роль исполнил бы агент СБУ, стало бы плохо, и самолет пришлось бы посадить на Украине. После этого спецназ задержал бы граждан РФ.

План не достиг успеха, утверждает Бутусов, поскольку глава офиса президента Андрей Ермак на совещании 24 июля попросил перенести операцию с 25 на 30 июля, чтобы не помешать заключению перемирия в Донбассе с 27 июля. После этого Зеленский якобы поручил перенести акцию. На это время россиян разместили в санатории под Минском. 29 июля их задержали белорусские правоохранители, но к этому моменту об операции узнали в Москве, считают источники «Украинской правды».

3 августа Зеленский якобы вновь собрал совещание по итогам операции. На нем начальник ГУР Василий Бурба сообщил, что акция сорвалась из-за предательства. Он потребовал провести расследование и проверить на полиграфе тех, кто был на совещании. Как утверждают источники «Украинской правды» и «Цензор.нет», Зеленский вместо этого уволил Бурбу.

Глава ГУР Кирилл Буданов позднее заявил агентству «Укринформ», что сообщения о спецоперации СБУ являются ложными. По его словам, такие данные распространяют «пророссийские» СМИ, а имеющиеся в распоряжении украинских спецслужб данные свидетельствуют, что это якобы была операция российской стороны по вмешательству в выборы президента Белоруссии.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина России. Белорусские силовики заявили, что эти россияне — бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера и готовились устроить в Белоруссии массовые беспорядки. 30 июля Киев сообщил, что готовит документы для экстрадиции задержанных россиян, потому что 28 из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев. Вечером 14 августа 32 из них вернулись в Россию, у еще одного задержанного оказался помимо российского и белорусский паспорт.