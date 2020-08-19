Трюдо объявил о приостановке работы парламента Канады 

«В ближайшие недели мы представим план, чтобы построить более сильную, более крепкую Канаду. Сегодня я попросил генерал-губернатора приостановить работу парламента. 23 сентября мы представим тронную речь, в ходе которой расскажем в деталях наш дальнейший подход», — написал он в своём Twitter.