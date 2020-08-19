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Трюдо объявил о приостановке работы парламента Канады 

RT на русском и ещё 2 20 минут назад
Трюдо объявил о приостановке работы парламента Канады
Фото: © REUTERS/Patrick Doyle
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о приостановке работы парламента страны до 23 сентября для подготовки долгосрочного плана по восстановлению экономики в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

«В ближайшие недели мы представим план, чтобы построить более сильную, более крепкую Канаду. Сегодня я попросил генерал-губернатора приостановить работу парламента. 23 сентября мы представим тронную речь, в ходе которой расскажем в деталях наш дальнейший подход», — написал он в своём Twitter.

Трюдо добавил, что по итогам речи парламент проведёт вотум доверия.
Как уточняет ТАСС, если вотум не будет получен, Канаду ожидают новые парламентские выборы.
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В мире , Джастин Трюдо , ИТАР-ТАСС , Канада
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