Швеция оставила Белоруссию без денег

"Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны — тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты", — указал министр.