Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум 

Доверенное лицо экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook стратегию продолжения протестов в стране.
«Ближайшие дни очень важны, чтобы не потерять нашу победу. Александр Лукашенко срочно должен уйти, чтобы мы могли восстановить работу предприятий и бизнеса. Каждый час, день, неделя сохранения власти в руках бывшего президента наносит огромный ущерб предприятиям и благосостоянию людей. Сейчас нам нужно сделать все, чтобы он не уничтожил экономику страны», — написала Ковалькова в обращении к участникам протестов и забастовок.
Ковалькова призвала жителей белорусских городов срочно создавать забастовочные комитеты на предприятиях и в учреждениях и координировать работу комитетов в городских забастовочных советах.
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Она также призвала участников акций протестов требовать от руководства местных администраций непризнания результатов выборов и отставки президента республики Александра Лукашенко. В свою очередь, местные администрации должны опубликовать заявление о непризнании итогов голосования на своих сайтах и в официальных изданиях, а также обратиться с ним в администрацию президента.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.