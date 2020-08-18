Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум 

«Ближайшие дни очень важны, чтобы не потерять нашу победу. Александр Лукашенко срочно должен уйти, чтобы мы могли восстановить работу предприятий и бизнеса. Каждый час, день, неделя сохранения власти в руках бывшего президента наносит огромный ущерб предприятиям и благосостоянию людей. Сейчас нам нужно сделать все, чтобы он не уничтожил экономику страны», — написала Ковалькова в обращении к участникам протестов и забастовок.