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Более заразный штамм коронавируса оказался менее смертельным 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, распространенный в Европе, США и некоторых частях Азии, оказался более заразным, но менее смертельным. Об этом агентству Reuters сообщил президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья.
По его словам, распространение штамма D614G совпало с падением показателей смертности от коронавируса в мире.
Специалист добавил, что, как правило, большинство вирусов становятся менее опасными по мере мутации. «В интересах вируса заразить как можно больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина как источника пищи и убежища», — сказал Тамбья.
Накануне, 17 августа, сообщалось, что D614G обнаружили на Филиппинах. По информации врачей, мутация проявилась в июне, тогда же ее следы нашли в Малайзии. Некоторые данные свидетельствуют о том, что такой вариант вируса должен вызывать болезнь, протекающую тяжелее.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 августа превысило 21,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 773 152 заболевших, 13,8 миллиона человек выздоровели.
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В мире , Видео , США
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