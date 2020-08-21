Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Симонов: «Для Лукашенко точка невозврата уже пройдена» 

BFM.RU и ещё 46 22 минуты назад
«Для Лукашенко точка невозврата уже пройдена»
Фото: Reuters
Россия продолжает настаивать на недопустимости влияния извне на ситуацию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Диалог Москвы с оппозицией был бы вмешательством во внутренние дела, в первую очередь, нужен внутрибелорусский диалог, отметил представитель Кремля.
Накануне Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что уже предпринимал попытку «установить контакт с администрацией президента», но ответа не получил. Вот что сказал журналистам Дмитрий Песков.
— Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что на ситуацию в стране влияют внешние факторы. В комитете по международным делам российской Госдумы также говорят о вмешательстве. Например, зампред комитета Дмитрий Новиков говорил, что польско-американский фонд для финансирования юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии создают для прямого вмешательства в дела страны и это угрожает в том числе интересам России. Напомню, что Кремль предостерегал от внешнего вмешательства со стороны третьих стран. Видит ли Кремль факты этого вмешательства сейчас или потенциальное вмешательство в дела Белоруссии со стороны каких-либо внешних сил?
— Я не буду конкретизировать эти силы и эти страны, но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место, мы обеспокоены в этой связи. И мы еще раз повторяем, убеждены: проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле.
— Учитывая, что Кремль видит вмешательство, останется ли Кремль в стороне в такой ситуации, как президент намерен действовать?
— Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями.
— В Евросоюзе не признали итоги выборов, при этом Ангела Меркель заявляла, что недопустимо внешнее вмешательство в дела Белоруссии. С другой стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что мобилизуют 53 млн евро для поддержки народа Белоруссии и пострадавших от разгонов протестов. И Евросоюз обещал санкции против всех ответственных за насилие. В этой ситуации Кремль как-то собирается вести диалог с Евросоюзом?
— Кремль ведет диалог с Евросоюзом. Но вы совершенно правильно заметили, и мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап.
— Последуют какие-то действия Кремля по устранению гандикапа?
— Мы продолжаем последовательно доводить нашу позицию о недопустимости внешнего влияния на события в Белоруссии до наших собеседников.
— Как в России относятся к оппозиции, нужны ли Белоруссии новые выборы? И оппозиция заявила, что хочет и готова контактировать со всеми странами, в том числе с Россией. Готовы ли в России говорить с представителями тех, кто не согласен с итогами выборов в Белоруссии?
— Мы считаем, что, в первую очередь, должен осуществляться внутрибелорусский диалог. Если зарубежные страны, в том числе и Россия, начнет вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательством во внутренние дела. Что касается выборов, мы не собираемся вмешиваться в эту ситуацию. Вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.
Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, он заинтересован в демократическом переходном периоде в Белоруссии, диалоге и организации выборов, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, Белоруссия самостоятельно должна организовать диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом. Такие заявления Макрон сделал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ситуацию комментирует генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Андрей Кортуновгенеральный директор Российского совета по международным делам: «В Европе хорошо понимают, что любые попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, пусть даже попытки дипломатического характера или попытки, связанные с политической поддержкой оппозиции, скорее всего, натолкнутся на жесткую реакцию со стороны Москвы. Собственно говоря, эта тема поднималась в разговорах Владимира Путина с его коллегами. И реакция Москвы может быть асимметричной. Естественно, что этого никто не хочет, никто не хочет давать России основания или даже поводы для того, чтобы самой России вмешаться в те внутренние процессы, которые сейчас происходят в Белоруссии. Поэтому, мне кажется, с точки зрения Европейского союза, действительно, самой оптимальной стратегией была бы договоренность с Москвой о некоем взаимном невмешательстве в политический процесс, который сейчас проходит в Белоруссии. При этом, по всей видимости, расчет у европейских политиков делается на то, что в случае такого взаимного невмешательства силы оппозиции, так или иначе, возьмут верх над нынешним режимом».
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «захват власти» из-за создания Координационного совета оппозиции. Наказание по этой статье — пять лет колонии.
Заниматься этим делом будет Следственный комитет республики. Вот что сообщил журналистам представитель СК Белоруссии Иван Носкевич:
«Возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной Сети интернет».
В ответ на это в Координационном совете заявили, что не видят в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.

«Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью», — сказал юрист и член совета Максим Знак.

В беседе с агентством РИА Новости Знак отметил, что некоторые члены Координационного совета вышли из его состава после публичных заявлений Лукашенко о том, что совет пытается захватить власть. Максим Знак не исключает, что после возбуждения уголовного дела из совета выйдет еще кто-то.
Сам Максим Знак вызван в пятницу в Следственный комитет. Он сообщил РИА Новости, что намерен туда явиться.

«Я законопослушный гражданин», — сказал Знак.

На вопрос, не опасается ли он задержания, член президиума совета ответил: «Могу опасаться чего угодно, я все равно пойду в СК».
Одна из участниц совета, литературовед и педагог Анна Северинец, объяснила РИА Новости свой выход из него непринятием стратегии КС, а также боязнью пыток в случае ареста.
Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков заявил Business FM, что возбуждение уголовного дела на работе совета пока никак не сказалось.
— Мы пока не имеем никаких деталей, то есть мы не знаем, против кого возбуждено дело, кто там по нему преследуется, кто подозреваемые. У нас также нет информации о том, из-за этого какие-то люди вышли из членов совета. Мы заявляем еще раз: целью Координационного совета не является захват власти или передача власти самому Координационному совету. Мы это все воспринимаем как угрозы, запугивание и препятствия деятельности Координационного совета, основная цель которого — это выработка согласия и консенсуса в общества, поиск пути для выхода из того кризиса, в который страна попала после жестких фальсификаций в ходе выборов, которые прошли 9 августа.
— Поступают ли членам совета какие-то угрозы, может быть, призывы?
— Пока что нет. Сегодня проходила встреча президиума совета, все собрались, обсудили дальнейшие действия, обсудили повестку. Ничего чрезвычайного, наши планы никаким образом не поменялись.
— Может быть, разрабатывали, обсуждали какой-то план «Б», что делать людям, если будет ухудшаться ситуация, будут ли члены совета уезжать из страны или выходить из его состава?
— Политическая кампания идет уже несколько месяцев, и за это время мы видели, сколько раз государство пыталось запутывать членов, участников политической кампании, поэтому мы пока что не считаем целесообразным тратить время и усилия на это направление. Мы понимаем угрозы, мы понимаем, что власть может сделать. Мы продолжаем действовать, как мы действуем, потому что мы ничего не нарушаем. Когда будут какие-то действия агрессивного характера со стороны властей, тогда уже будем реагировать.
Позже член совета Мария Колесникова призвала военных и силовиков перейти на сторону народа, заявив, что оппозиция гарантирует им безопасность и неприкосновенность. Ее видеообращение опубликовано на канале незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико в YouTube.
«Почему вы еще не с народом? Почему вы еще не стали героями для белорусов? Наш план прост: если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность. Гарантируем отмену долгов за образование, отмену контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ».
Несмотря на то что акции протеста в Белоруссии пока немного стихли, ситуация вряд ли разрешится сама собой, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Константин Симоновгенеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности: «Я сильно сомневаюсь, что ситуация каким-то образом рассосется сама, поэтому я не думаю, что сейчас все как бы замирает, люди расходятся, деньги прекращаются, забастовки как-то сами куда-то исчезнут. Я боюсь, для Лукашенко точка невозврата уже пройдена. Это вопрос времени, может быть разная динамика, какие-то разные сценарии, но ему будет очень сложно остаться первым лицом. Уже наделано большое количество ошибок во всех сферах: и в управленческой, и в репутационной. И в этом плане непонятно, за счет чего Лукашенко намерен эту ситуацию переломить. Стратегия-то его ясна, он сейчас пытается, как ему кажется, снизить градус протестов, заболтать, уговорить разойтись разными обещаниями — конституционной реформы, еще чего-то. А потом рассчитывает хоть тушкой, хоть чучелом как-то продлить свое пребывание [на посту президента]. Но тренд уже понятен, и Лукашенко в среднесрочной перспективе, конечно, власть не удержит. Тем более что у меня есть большие сомнения, что Россия готова поддерживать именно Лукашенко. Вот что будет дальше в Белоруссии — это очень большой вопрос, и открытый вопрос».
В четверг в Белоруссии продолжаются акции протеста и забастовки. На улицы снова вышли рабочие промпредприятий, врачи и журналисты.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
BFM.RU: последние новости
Турция обнаружила месторождения углеводородов в Черном море Турция обнаружила месторождения углеводородов в Черном море Филиппинский политик обратился к Путину за помощью по делу о суррогатных детях Филиппинский политик обратился к Путину за помощью по делу о суррогатных детях Минск опроверг отставку главы МИД Минск опроверг отставку главы МИД
Комментарии 5
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Дмитрий Песков , Наталья Кочанова , Ангела Меркель , Иван Носкевич , Константин Симонов , Андрей Кортунов , Дмитрий Новиков , Анна Северинец , Мария Колесникова , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Виктор Бабарико , Администрация Президента РФ , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , СКР , Еврокомиссия , РИА Новости , Business FM , Москва , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти Белоруссии отреагировали на помощь ЕС
Власти Белоруссии отреагировали на помощь ЕС 3
Врачи оценили состояние Навального
Врачи оценили состояние Навального 592
«Киеву пора перестать морочить всем голову»
«Киеву пора перестать морочить всем голову» 71
Пригожин согласился оплатить лечение Навального
Пригожин согласился оплатить лечение Навального 34
Новости партнеров
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение