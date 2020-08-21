«Для Лукашенко точка невозврата уже пройдена»

Россия продолжает настаивать на недопустимости влияния извне на ситуацию в Белоруссии , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Диалог Москвы с оппозицией был бы вмешательством во внутренние дела, в первую очередь, нужен внутрибелорусский диалог, отметил представитель Кремля.

Накануне Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что уже предпринимал попытку «установить контакт с администрацией президента », но ответа не получил. Вот что сказал журналистам Дмитрий Песков.

— Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что на ситуацию в стране влияют внешние факторы. В комитете по международным делам российской Госдумы также говорят о вмешательстве. Например, зампред комитета Дмитрий Новиков говорил, что польско-американский фонд для финансирования юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии создают для прямого вмешательства в дела страны и это угрожает в том числе интересам России. Напомню, что Кремль предостерегал от внешнего вмешательства со стороны третьих стран. Видит ли Кремль факты этого вмешательства сейчас или потенциальное вмешательство в дела Белоруссии со стороны каких-либо внешних сил?

— Я не буду конкретизировать эти силы и эти страны, но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место, мы обеспокоены в этой связи. И мы еще раз повторяем, убеждены: проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле.

— Учитывая, что Кремль видит вмешательство, останется ли Кремль в стороне в такой ситуации, как президент намерен действовать?

— Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями.

— В Евросоюзе не признали итоги выборов, при этом Ангела Меркель заявляла, что недопустимо внешнее вмешательство в дела Белоруссии. С другой стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что мобилизуют 53 млн евро для поддержки народа Белоруссии и пострадавших от разгонов протестов. И Евросоюз обещал санкции против всех ответственных за насилие. В этой ситуации Кремль как-то собирается вести диалог с Евросоюзом?

— Кремль ведет диалог с Евросоюзом. Но вы совершенно правильно заметили, и мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап.

— Последуют какие-то действия Кремля по устранению гандикапа?

— Мы продолжаем последовательно доводить нашу позицию о недопустимости внешнего влияния на события в Белоруссии до наших собеседников.

— Как в России относятся к оппозиции, нужны ли Белоруссии новые выборы? И оппозиция заявила, что хочет и готова контактировать со всеми странами, в том числе с Россией. Готовы ли в России говорить с представителями тех, кто не согласен с итогами выборов в Белоруссии?

— Мы считаем, что, в первую очередь, должен осуществляться внутрибелорусский диалог. Если зарубежные страны, в том числе и Россия, начнет вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательством во внутренние дела. Что касается выборов, мы не собираемся вмешиваться в эту ситуацию. Вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Эммануэль Макрон. Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, он заинтересован в демократическом переходном периоде в Белоруссии, диалоге и организации выборов, сказал президент Франции

По его словам, Белоруссия самостоятельно должна организовать диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом. Такие заявления Макрон сделал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель . Ситуацию комментирует генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

Андрей Кортуновгенеральный директор Российского совета по международным делам: «В Европе хорошо понимают, что любые попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, пусть даже попытки дипломатического характера или попытки, связанные с политической поддержкой оппозиции, скорее всего, натолкнутся на жесткую реакцию со стороны Москвы. Собственно говоря, эта тема поднималась в разговорах Владимира Путина с его коллегами. И реакция Москвы может быть асимметричной. Естественно, что этого никто не хочет, никто не хочет давать России основания или даже поводы для того, чтобы самой России вмешаться в те внутренние процессы, которые сейчас происходят в Белоруссии. Поэтому, мне кажется, с точки зрения Европейского союза, действительно, самой оптимальной стратегией была бы договоренность с Москвой о некоем взаимном невмешательстве в политический процесс, который сейчас проходит в Белоруссии. При этом, по всей видимости, расчет у европейских политиков делается на то, что в случае такого взаимного невмешательства силы оппозиции, так или иначе, возьмут верх над нынешним режимом».

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «захват власти» из-за создания Координационного совета оппозиции. Наказание по этой статье — пять лет колонии.

«Возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной Сети интернет».

В ответ на это в Координационном совете заявили, что не видят в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.

«Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью», — сказал юрист и член совета Максим Знак.

В беседе с агентством РИА Новости Знак отметил, что некоторые члены Координационного совета вышли из его состава после публичных заявлений Лукашенко о том, что совет пытается захватить власть. Максим Знак не исключает, что после возбуждения уголовного дела из совета выйдет еще кто-то.

Сам Максим Знак вызван в пятницу в Следственный комитет. Он сообщил РИА Новости, что намерен туда явиться.

«Я законопослушный гражданин», — сказал Знак.

На вопрос, не опасается ли он задержания, член президиума совета ответил: «Могу опасаться чего угодно, я все равно пойду в СК».

Одна из участниц совета, литературовед и педагог Анна Северинец , объяснила РИА Новости свой выход из него непринятием стратегии КС, а также боязнью пыток в случае ареста.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков заявил Business FM, что возбуждение уголовного дела на работе совета пока никак не сказалось.

— Мы пока не имеем никаких деталей, то есть мы не знаем, против кого возбуждено дело, кто там по нему преследуется, кто подозреваемые. У нас также нет информации о том, из-за этого какие-то люди вышли из членов совета. Мы заявляем еще раз: целью Координационного совета не является захват власти или передача власти самому Координационному совету. Мы это все воспринимаем как угрозы, запугивание и препятствия деятельности Координационного совета, основная цель которого — это выработка согласия и консенсуса в общества, поиск пути для выхода из того кризиса, в который страна попала после жестких фальсификаций в ходе выборов, которые прошли 9 августа.

— Поступают ли членам совета какие-то угрозы, может быть, призывы?

— Пока что нет. Сегодня проходила встреча президиума совета, все собрались, обсудили дальнейшие действия, обсудили повестку. Ничего чрезвычайного, наши планы никаким образом не поменялись.

— Может быть, разрабатывали, обсуждали какой-то план «Б», что делать людям, если будет ухудшаться ситуация, будут ли члены совета уезжать из страны или выходить из его состава?

— Политическая кампания идет уже несколько месяцев, и за это время мы видели, сколько раз государство пыталось запутывать членов, участников политической кампании, поэтому мы пока что не считаем целесообразным тратить время и усилия на это направление. Мы понимаем угрозы, мы понимаем, что власть может сделать. Мы продолжаем действовать, как мы действуем, потому что мы ничего не нарушаем. Когда будут какие-то действия агрессивного характера со стороны властей, тогда уже будем реагировать.

Позже член совета Мария Колесникова призвала военных и силовиков перейти на сторону народа, заявив, что оппозиция гарантирует им безопасность и неприкосновенность. Ее видеообращение опубликовано на канале незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико в YouTube.

«Почему вы еще не с народом? Почему вы еще не стали героями для белорусов? Наш план прост: если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность. Гарантируем отмену долгов за образование, отмену контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ».

Константин Симонов. Несмотря на то что акции протеста в Белоруссии пока немного стихли, ситуация вряд ли разрешится сама собой, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

Константин Симоновгенеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности: «Я сильно сомневаюсь, что ситуация каким-то образом рассосется сама, поэтому я не думаю, что сейчас все как бы замирает, люди расходятся, деньги прекращаются, забастовки как-то сами куда-то исчезнут. Я боюсь, для Лукашенко точка невозврата уже пройдена. Это вопрос времени, может быть разная динамика, какие-то разные сценарии, но ему будет очень сложно остаться первым лицом. Уже наделано большое количество ошибок во всех сферах: и в управленческой, и в репутационной. И в этом плане непонятно, за счет чего Лукашенко намерен эту ситуацию переломить. Стратегия-то его ясна, он сейчас пытается, как ему кажется, снизить градус протестов, заболтать, уговорить разойтись разными обещаниями — конституционной реформы, еще чего-то. А потом рассчитывает хоть тушкой, хоть чучелом как-то продлить свое пребывание [на посту президента]. Но тренд уже понятен, и Лукашенко в среднесрочной перспективе, конечно, власть не удержит. Тем более что у меня есть большие сомнения, что Россия готова поддерживать именно Лукашенко. Вот что будет дальше в Белоруссии — это очень большой вопрос, и открытый вопрос».

В четверг в Белоруссии продолжаются акции протеста и забастовки. На улицы снова вышли рабочие промпредприятий, врачи и журналисты.