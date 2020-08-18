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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил о попытке захвата власти 

Вероника Полынина 49 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции открытой попыткой захвата власти, передает «БелТа».

«Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лукашенко.

По его словам, в состав совета вошли «бывшие прикорытники» и «откровенно отвязные нацисты».

«Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», — сказал Лукашенко.

Он предупредил, что будет принимать по отношению к вошедшим в совет «адекватные меры», которые смогут «остудить некоторые горячие головы».
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. 14 августа она инициировала создание координационного совета по трансферу власти.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки. Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета по трансферу власти, в который вошли, в частности, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, соратницы Тихановской Ольга Ковалькова и Мария Колесникова, художник Владимир Цеслер, журналист Светлана Калинкина и др.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Светлана Калинкина , Светлана Алексиевич , Владимир Цеслер , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Мария Колесникова
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