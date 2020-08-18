Лукашенко заявил о попытке захвата власти 

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«Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лукашенко.

По его словам, в состав совета вошли «бывшие прикорытники» и «откровенно отвязные нацисты».

«Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», — сказал Лукашенко.

Он предупредил, что будет принимать по отношению к вошедшим в совет «адекватные меры», которые смогут «остудить некоторые горячие головы».

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. 14 августа она инициировала создание координационного совета по трансферу власти.