«Продиктовали»: Белорусские СМИ о фальсификации выборов

Издание «БелГазета» рассказало , что итоговые протоколы с избирательных участков доказывают масштабные фальсификации на выборах президента Белоруссии

В частности, такой результат был зафиксирован на участке номер 13 в Лиде: там Тихановская получила 1211 голосов, а Лукашенко — 543. На участке номер 135 в Гродно свои голоса за Тихановскую отдали 844 избирателя, за Лукашенко — 411. Избиратели из деревни Тарасово (участок номер 40) поддержали Тихановскую 1266-ю голосами, а Лукашенко отдали всего 153 голоса.

Также в Сети появилась аудиозапись, на которой некто требует переписать голоса Тихановской в пользу Лукашенко. Позже глава избирательного участка номер 25 в Витебске Сергей Питаленко признался, что на записи его голос и голос главы администрации Октябрьского района Сергея Сташевского . По словам Питаленко, они записали те цифры, которые им «продиктовали».

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,1 процента голосов. Тихановская получила 10,1 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).

Как сообщал «Рамблер», после выборов в стране начались массовые акции протеста. Были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и двух погибших. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.