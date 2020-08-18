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Белоруссия в огне. Главное

Тихановская президент? Белорусские СМИ о фальсификации выборов 

Мария Иванова 1 час назад
«Продиктовали»: Белорусские СМИ о фальсификации выборов
Фото: Reuters
Издание «БелГазета» рассказало, что итоговые протоколы с избирательных участков доказывают масштабные фальсификации на выборах президента Белоруссии.
Фотографии протоколов белорусские избиратели отправляли в редакции и Telegram-каналам. Судя по этим документам, Светлана Тихановская опередила Александра Лукашенко почти вдвое.
В частности, такой результат был зафиксирован на участке номер 13 в Лиде: там Тихановская получила 1211 голосов, а Лукашенко — 543. На участке номер 135 в Гродно свои голоса за Тихановскую отдали 844 избирателя, за Лукашенко — 411. Избиратели из деревни Тарасово (участок номер 40) поддержали Тихановскую 1266-ю голосами, а Лукашенко отдали всего 153 голоса.
Также в Сети появилась аудиозапись, на которой некто требует переписать голоса Тихановской в пользу Лукашенко. Позже глава избирательного участка номер 25 в Витебске Сергей Питаленко признался, что на записи его голос и голос главы администрации Октябрьского района Сергея Сташевского. По словам Питаленко, они записали те цифры, которые им «продиктовали».
По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,1 процента голосов. Тихановская получила 10,1 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).
Как сообщал «Рамблер», после выборов в стране начались массовые акции протеста. Были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и двух погибших. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.
Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , Сергей Питаленко , Сергей Сташевский , Александр Лукашенко , СКР , БелГазета
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