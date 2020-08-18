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«Предвоенное состояние». Эксперт оценил действия Трампа против Китая 

РИА Новости 40 минут назад
Действия Трампа против Китая сочли предвоенным состоянием
Фото: Reuters
Действия президента США Дональда Трампа в отношении Китая напоминают предвоенное состояние, считает руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
По словам эксперта, одержимость Трампа борьбой с Китаем растет на глазах и принимает гротескные формы, например, вытеснение с виртуальных просторов Америки приложения Tik-Tok.

"На днях Трамп пригрозил убрать с американского рынка китайский знаменитый концерн торговли Alibaba. Нешуточная борьба идет с китайскими потребительскими товарами, с электроникой. Всемирный фронт развернут против технологии 5G и концерна Huawei. Вирусная пандемия, которая на самом деле напоминает пришедшую из Америки "испанку" (эпидемия вируса гриппа — ред.) и СПИД, именуются не иначе как "уханьской" или "китайской", — сказал Тавровский в ходе онлайн-семинара.

Он отметил, что шпионами объявлены в США сотни тысяч китайских студентов и стажеров, а в качестве резидентуры изображаются "Институты Конфуция" (культурно-образовательные центры), где преподают азы языка и культуры Поднебесной. Эксперт напомнил, что ранее США также неожиданно закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне.

"Все это действительно напоминает какое-то предвоенное состояние", — сказал Тавроский.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Минторг США в понедельник добавил в "черный список" еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию Пекин полностью возложил на Вашингтон.
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В мире , Морган Ортагус , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Alibaba , Китай , США
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