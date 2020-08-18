Видео инцидента с главой минкульта Юрием Бондарем опубликовало в своем Telegram-канале издание Onliner.

Он прибыл в Купаловский театр для того, чтобы пообщаться с его работниками, которые возмущены увольнением директора Павла Латушко, выступавшего в поддержку протестов. Министр заявил, что этот вопрос не является политическим, а затрагивает исключительно сферу работы театра.

Сотрудники положили перед ним свои заявления об увольнении дав Бондарю сутки на выполнение их требований, в числе которых возвращение Латушко. В противном случае они угрожают уйти и сорвать театральный сезон. Из театра Бондарю пришлось прорываться через толпу протестующих, скандирующих «Позор!» и «В отставку!».

Ранее бежать от протестующих пришлось главе Минздрава Владимиру Каранику . Медики требовали от него пустить их к задержанным в ходе массовых протестов, однако министр отказался это делать. Протестующие начали скандировать «Позор!» и «Убийца!», после чего Караник прорвался к своему автомобилю и покинул место проведения акции.