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Белоруссия в огне. Главное

Еще один белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» 

Lenta.ru 1 час назад
Видео инцидента с главой минкульта Юрием Бондарем опубликовало в своем Telegram-канале издание Onliner.
Он прибыл в Купаловский театр для того, чтобы пообщаться с его работниками, которые возмущены увольнением директора Павла Латушко, выступавшего в поддержку протестов. Министр заявил, что этот вопрос не является политическим, а затрагивает исключительно сферу работы театра.
Сотрудники положили перед ним свои заявления об увольнении дав Бондарю сутки на выполнение их требований, в числе которых возвращение Латушко. В противном случае они угрожают уйти и сорвать театральный сезон. Из театра Бондарю пришлось прорываться через толпу протестующих, скандирующих «Позор!» и «В отставку!».
Ранее бежать от протестующих пришлось главе Минздрава Владимиру Каранику. Медики требовали от него пустить их к задержанным в ходе массовых протестов, однако министр отказался это делать. Протестующие начали скандировать «Позор!» и «Убийца!», после чего Караник прорвался к своему автомобилю и покинул место проведения акции.
В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.
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Комментарии 2
В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Владимир Караник , Минздрав РФ , Минкультуры
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