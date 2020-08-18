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Россию могут заставить заплатить за Крым 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россию могут заставить заплатить за Крым
Фото: РИА Новости
Согласие американских властей на выплаты репараций индейцам и потомкам рабов из Африки может привести к тому, что от России потребуют заплатить за Крым. Об этом заявили опрошенные «Царьградом» эксперты.
Как сообщал «Рамблер», смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе привела к массовым акциям протеста в США против расизма и погромам.
В свою очередь город Эшвилл в штате Северная Каролина согласился выплатить репарации за то, что далекие предки афроамериканцев были рабами. При этом политолог Михаил Хазин напомнил, что рабов продавали сами африканские вожди и их силой никто не захватывал, пишет «Царьград».
По мнению директора чикагского Центра богословско-политических исследований Михаила Тильмана, задабривание участников протестов деньгами может привести к тому, что «самые смутьяны и бунтовщики» будут требовать их все больше и больше.
Он также высказал мнение, что согласие властей в США на выплату репараций отразится и на странах за океаном, в частности, на России.

«Уже звучали неоднократно в течение последних трех десятилетий требования и призывы к России выплатить репарации за то, что она оккупировала ту или иную территорию. Особенно громко звучат призывы с прибалтийских территорий», — отметил он.

Тильман также подчеркнул, что такое мнение высказывалось и на Украине.

«Они понимают, что крымчане не хотят назад, силовыми методами не забрать, ну так пусть Россия тоже платит репарации», — заявил он.

Напомним, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Однако Украина и западные страны не признали результаты голосования.
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Комментарии 6
В мире , Михаил Хазин , Джордж Флойд , Царьград ТВ , Миннеаполис , Республика Крым
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