«Она скоро вернется»: Тихановская готова дать бой Лукашенко

«Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется», — цитирует Ковалькову «РИА Новости».

Штаб объединенной белорусской оппозиции планирует 18 августа завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, передает ТАСС. Предполагается, что в него войдут 70 человек.

Напомним, 11 августа стало извстно, что Тихановская покинула Белоруссию, сейчас находится в Литве. Протесты в Белоруссии продолжаются больше недели. Согласно данным ЦИК, на прошедших 9 августа президентских выборах с результатом 80,10% победил Александр Лукашенко, его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%. В республике начались массовые выступления, переросшие в столкновения с силовиками.

Штаб Тихановской заявил, что не признает победу Лукашенко. Также итоги выборов в Белоруссии не признают, в частности, в Великобритании, Канаде и Ирландии.

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