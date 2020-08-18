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Белоруссия в огне. Главное

Доверенное лицо Тихановской сообщила о ее скором возвращении в Белоруссию 

ИД «Собеседник» 19 минут назад
«Она скоро вернется»: Тихановская готова дать бой Лукашенко
Фото: РИА Новости
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уверена, что главная соперница Лукашенко скоро вернется домой.
«Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется», — цитирует Ковалькову «РИА Новости».
Штаб объединенной белорусской оппозиции планирует 18 августа завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии, передает ТАСС. Предполагается, что в него войдут 70 человек.
Напомним, 11 августа стало извстно, что Тихановская покинула Белоруссию, сейчас находится в Литве. Протесты в Белоруссии продолжаются больше недели. Согласно данным ЦИК, на прошедших 9 августа президентских выборах с результатом 80,10% победил Александр Лукашенко, его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%. В республике начались массовые выступления, переросшие в столкновения с силовиками.
Штаб Тихановской заявил, что не признает победу Лукашенко. Также итоги выборов в Белоруссии не признают, в частности, в Великобритании, Канаде и Ирландии.
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В мире , Светлана Тихановская , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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