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На Украине против Порошенко завели новое дело 

News.ru и ещё 4 27 минут назад
Против Порошенко завели новое дело
Фото: ТАСС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом дела о незаконном лишении гражданства экс-депутата Рады.
Об этом заявил адвокат экс-президента, сообщает РИА Новости.
После победы на выборах президента Владимира Зеленского Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло против Порошенко 18 дел. Руководитель следственной группы Олег Корецкий заявил, что судебную перспективу могут иметь не более трёх дел.
Позже офис генерального прокурора вернул все дела на дополнительное расследование из-за их крайне низкого качества. Генпрокурор Руслан Рябошапка, который заявил об этом, вскоре был уволен. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что одной из причин увольнения стал отказ продолжать уголовное преследование Порошенко.
19 июля Печерский районный суд в Киеве обязал офис генпрокурора страны открыть против Порошенко, а также экс-главы Национального банка Валерии Гонтарёвой и её заместителя Екатерины Рожковой уголовное дело о вмешательстве в национализацию Приватбанка. Также были открыты четыре уголовных производства по заявлению бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского.
NEWS.ru писал, что дело против Порошенко об отмывании денег и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском» было закрыто ГБР Украины.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Украина , Валерия Гонтарева , Руслан Рябошапка , Олег Корецкий , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Давид Арахамия , РИА Новости
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