Белорусский протест подчиняют русофобам

России? Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «Координационный Совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии

Надежды противников Лукашенко на блицкриг не сбылись. Батька не только отказался капитулировать, но и проснулся от летаргического сна — начал ездить по заводам, выступать перед массами, убеждать сторонников в готовности стоять до конца и обещать умеренной части протестующих политические реформы. В частности — изменение конституции, за чем могут последовать досрочные президентские и парламентские выборы.

Собрались

Это значит, что руководству оппозиции нужно менять тактику протеста от наскока к осаде, что, в свою очередь, требует выстраивания инфраструктуры протеста и его организационного ядра. А поскольку лидерские качества Светланы Тихановской оставляют желать лучшего, ее оставляют знаменем протеста, а управление и направление будут осуществлять через созданный «Координационный совет». Пока в нем три с лишним десятка человек, а в перспективе его планируют расширить до 70.

В штабе Тихановской поясняют, что совет — это «расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти». И вот с этим можно поспорить — как по пункту «наиболее уважаемые», так и по пункту «безопасные и стабильные механизмы».

Главный вопрос — а кто вообще выбирал этих людей? Ведь тот же координационный совет российской оппозиции в 2012 году создавался на основе рейтингового голосования, в котором приняло участие около 80 тысяч человек. Соответственно, у них была какая-никакая, но легитимность. Состав же белорусских оппозиционеров писался в узком кругу самопровозглавшенных лидеров протеста и утверждался их зарубежными адвокатами. Соответственно, это не совет оппозиции, а банальная хунта (хоть там военных людей и нет, но термин уже приобрел расширительное значение, и им называют группу людей, незаконно захватывающих власть).

С другой стороны, выборы в совет проводить было нельзя. Не потому, что власть не позволит — а потому, что если бы состоялись выборы, то состав хунты был бы совершенно иным. Отражающим точку зрения общества.

На первый взгляд кажется, что состав хунты вполне разношерстный — она состоит из нескольких сегментов. Есть «представители народа» — делегаты от студенчества, учителей, рабочих, врачей. Среди них, например, минский врач Андрей Витушко — тот самый, который рассказывал белорусам как диагностировать и лечить коронавирус, эпидемии которого в республике, по официальным данным, не было. Есть активисты и представители штабов кандидатов. Есть исследователи — экономисты, политологи.

Еще один блок — представители белорусского бизнеса, причем не сырьевого, а высокотехнологичного. В нем, например, Людмила Антоновская, владелица международного холдинга «Полимастер» и одна из самых успешных белорусских бизнес-леди.

Присутствуют и правозащитники. Например, Алесь Беляцкий — председатель правозащитного центра «Вясна» и один из самых известных в Белоруссии политзаключенных. Его судили за то, что суммы пожертвований (в том числе из других стран) на нужды белорусской оппозиции падали на его личный счет.

Там скопилось около 200 тыс. долларов — и белорусская Фемида расценила это как его личный доход, с которого Беляцкий не платил налог. Правозащитника посадили, и его досрочное освобождение из тюрьмы в 2014 было одним из подготовительных шагов Минска для нормализации отношений с ЕС . Есть, наконец, творческая интеллигенция.

«Правильные» люди

Однако на деле никакой разношерстности в составе координационной хунты нет. Их всех (или почти всех) объединяет одна черта: приверженность антироссийскому белорусскому национализму.

Взять, например, представленных в списке ученых.

«Сергей Чалый и Дмитрий Крук — экономисты, которые занимаются исследованиями. Чалый больше в публичном пространстве, Крук меньше. Оба за суверенную дистанцию с РФ, но националистами я бы их не назвал. Они сосредоточены на экономике, т.е. общественные и политические вопросы их всегда меньше волновали», — поясняет газете ВЗГЛЯД один из российских экспертов, попросивший сохранить анонимность.

Однако, по другим же данным, у аполитичный Сергей Чалый вел ряд проектов в интересах официального Киева, где он, по словам одного из тамошних политологов «тусил с местными грантоедами».

Правозащитник Алесь Белякций — русофоб и исполнитель зарубежных заказов. На суде он потребовал себе переводчика с русского на белорусский.

Что же касается его правозащитной деятельности, то таковой ее можно считать лишь отчасти.

«Сама "Вясна" учреждена Фондом "Евразия" — то есть Агентством по международному развитию США (USAID), которое развивало эту организацию совместно с фондами Джорджа Сороса и ориентировала на демократизацию бывших советских республик», — говорит Александр Носович.

Россияне прекрасно знают, что такое «избирательная правозащита» — отечественные «правозащитники» в 90-е годы баловались этим очень часто. Например, когда защищали права террористов на Северном Кавказе и игнорировали нарушение прав русских в тех же самых регионах.

Гражданская активистка Алана Гебремариам, как отмечает известный российский политолог Владимир Корнилов , «привлекалась к ответственности за несанкционированный митинг против интеграции с Россией». А известный художник Владимир Цеслер известен тем, что поглумился над белорусским гербом. Пожилое дарование выложило на свои страницы в соцсетях вариант, в котором солнечные лучи (за которыми проступает контур Белоруссии) заменены на прутья решетки.

Что же касается интеллектуально-идеологического блока хунты, то он весь как на подбор представлен открытыми деятелями и идеологами белорусского антироссийского национализма.

«Тут три группы. Представители радикального белорусского национализма, настроенные на свержение власти — например, Александр Добровольский, Виталий Рымашевский. Представители системного национализма — люди, которых Лукашенко последние несколько лет пытался прикормить и сделать ручными в рамках политической системы. В частности, Павел Данейко, Алесь Дуко. И третьи — банальные грантоеды из числа творческой интеллигенции, которых можно охарактеризовать как национал-либералы, финансирующиеся с Запада. Например, Андрей Курейчик, Юрий Хващевский», — говорит газете ВЗГЛЯД политолог, шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

Знакомые все лица

В России наиболее известной является, конечно, писатель Светлана Алексиевич . Репутация ее, мягко говоря, неоднозначна. Она оправдывала убийц Алеся Бузины, призывала киевские власти запретить русский язык как таковой. За активную борьбу с российской историей в своих книжках она получила Нобелевскую премию по литературе.

Однако Алексиевич отнюдь не самая интересная персоналия в этом списке. Присутствует там, например, Юлия Чернявская — вдова основателя портала tut.by (который сейчас обеспечивает информационное сопровождение протеста) и в то же время известный в Белоруссии культуролог, продвигающий националистические идеи. Будучи на порядок умнее Алексиевич, она на всех площадках говорила о том, что белорусский национализм — не опасный и не агрессивный, что никто не собирается уничтожать «русскость» через, например, разрушения памятники Пушкину.

Есть в списке и националисты-практики — например, владелец сайта Symbal.by Павел Белоус, активно продвигающий «белорусскую национальную символику».

Да, с точки зрения прозападной оппозиции он — молодой, успешный и патриотический бизнесмен. Белоус уже несколько лет успешно занимается промоушеном связанных с Литвой и БНР белорусских символов через свой онлайн магазин, внедряет их в массы, проводит различные просветительные мероприятия. Однако они не упоминают, что господин Белоус был частым гостем в Киеве, через который подавался на польские и американские гранты (которые частично и обеспечили его финансовую успешность). И тем более они не упоминают, что господин Белоус помогал белорусским наемникам, которые воевали на стороне Киева против ДНР и ЛНР.

Выбраны и «правильные» партийные лидеры.

«Вот, например, господин Виталий Рымашевский, сопредседатель партии "Белорусская Христианская демократия". Он из тех национал-радикалов, которых белорусский КГБ еще в 2006 году обвинял в том, что они получают деньги на организацию цветной революцию в Минске от ЦРУ через агентурную сеть литовского Департамента Госбезопасности. У этой партии четко прослеживаются связи с литовскими радикальными партиями, и свои мероприятия они часто проводили в Вильнюсе на местных белорусских националистических площадках», — поясняет Александр Носович.

Трансформация протеста

После прочтения списка вопрос о том, почему не было выборов, отпадает сам собой. Белорусское пророссийское (или, по крайней мере, не антироссийское) большинство ни под каким соусом не избрало бы такой русофобский состав. В нем обязательно оказались бы — причем в большинстве — другие уважаемые люди, которые выступают за сохранение и даже углубление отношений с Москвой. Те, кто как раз недоволен антироссийской политикой Батьки. Однако в этом случае цели протеста, которые ставятся его западными спонсорами, достигнуты не будут — ведь пойдет речь не о развороте Белоруссии к Европе передом и к России задом, а о смене лукавого президента на того, кто наконец-то займется интеграцией Минска в состав Союзного государства. Именно поэтому было принято решение зафиксировать прозападное ядро протеста, а также его антироссийскую идеологию.

Со стратегической точки зрения оппозиция, конечно, сделала ошибку. Сила и масштаб белорусского протеста обеспечивались за счет его демонстративной аполитичности — против Лукашенко вышли представители всех идеологий, объединенные целью провести в стране досрочные выборы и на них уже решить, кто и как будет управлять страной. У Тихановской не было политической субъектности, поэтому за нее голосовали и ее поддержали. Сейчас же хунта намеренно политизирует протест — переводит его из формы «мы все тут объединились для смещения надоевшего Батьки» в форму «мы собираемся тащить всю Белоруссию от России к Западу».

Вопрос теперь в том, как протестующие отреагируют на то, что ими теперь будут руководить националисты и городские сумасшедшие, которые фактически крадут у них протест. В России, например, это привело резкому снижению Болотной активности — после того, как трибуну там захватили Навальные и Собчак, ряд протестующих (вышедших для того, чтобы отрезвить зарвавшуюся, по их мнению, власть) быстро дистанцировались от столь токсичных персонажей. Произойдет ли такое же в Белоруссии?

По мнению одних экспертов, вряд ли.

«Масса иррациональна. На майдане в Киеве все хихикали "покажите мне бандеровцев". Ядро использует массу в своих целях», — говорит газете ВЗГЛЯД шеф-редактор российско-белорусского проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов.

Другие же считают, что белорусы очень быстро разберутся что к чему и кто с кем. Причем речь не только о простых протестующих, но и потенциальных перебежчиков из числа чиновников — многие задумаются над тем, стоит ли им вставать на сторону хунты, которая после победы устроит всеобщую люстрацию?

Многое тут будет зависеть, конечно, от двух факторов. Во-первых, смогут ли пропагандисты Лукашенко подсветить русофобский характер хунты? Если да, то им удастся перевести противостояние из сферы справедливости и прав человека в область геополитического выбора и принципа «меньшего зла» во власти. Во-вторых, как отреагирует на состав хунты Москва? Будет ли она молча смотреть на происходящее или станет сейчас создавать (при помощи или нейтралитете Батьки) альтернативную пророссийскую оппозицию, заманивая в ее ряды адекватных белорусов?