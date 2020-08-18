Тихановская обратилась к белорусам 

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам по случаю дня рождения своего мужа Сергея , который находится в СИЗО . Видеозапись опубликована в YouTube.

«Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели — а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей!» — сказала кандидат в президенты Белоруссии.

Ранее 18 августа стало известно, что Тихановская, которая с 10 августа вынужденно находится в Литве, может скоро вернуться в Белоруссию.

Ранее Тихановская не признала официальных результатов президентских выборов и заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии. Она опубликовала видеообращение, где сказала, что это нужно, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм». В этот период, по ее словам, будет необходимо освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов.

По официальным данным, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов на прошедших президентских выборах, в то время как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — более 80 процентов. Тысячи граждан не признали итогов голосования и вышли на акции протеста.

Блогера Тихановского задержали и не допустили до участия в выборах, из-за чего кандидатом в президенты стала его жена, Светлана.