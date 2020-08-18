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Белоруссия в огне. Главное

Тихановская обратилась к белорусам 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам по случаю дня рождения своего мужа Сергея, который находится в СИЗО. Видеозапись опубликована в YouTube.

«Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели — а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей!» — сказала кандидат в президенты Белоруссии.

Ранее 18 августа стало известно, что Тихановская, которая с 10 августа вынужденно находится в Литве, может скоро вернуться в Белоруссию.
Ранее Тихановская не признала официальных результатов президентских выборов и заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии. Она опубликовала видеообращение, где сказала, что это нужно, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм». В этот период, по ее словам, будет необходимо освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов.
По официальным данным, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов на прошедших президентских выборах, в то время как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — более 80 процентов. Тысячи граждан не признали итогов голосования и вышли на акции протеста.
Блогера Тихановского задержали и не допустили до участия в выборах, из-за чего кандидатом в президенты стала его жена, Светлана.
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В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ФСИН
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