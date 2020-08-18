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Белоруссия в огне. Главное

Шок-контент: белорус показал Соловьеву гениталии 

Павел Тиунов и ещё 2 44 минуты назад
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии
Фото: ТАСС
Молодой человек, представившийся рабочим БелАЗа, показал телеведущему Владимиру Соловьеву половой член в прямом эфире программы «Полный контакт», сообщает Telegram-канал Baza. Журналист посмеялся.
Инцидент случился в процессе обсуждения Соловьевым ситуации в Белоруссии. Сотрудники программы подключили к беседе по видеосвязи молодого человека, представившегося Анатолием, рабочим завода БелАЗ. Журналист попросил собеседника рассказать, как дела, как забастовка, какое настроение в коллективе и, что он думает о происходящем.

«Сейчас расскажу», — сказал Анатолий и опустил камеру ниже пояса, продемонстрировав телеведущему оголенный половой член.

«Красавчик, молодец. Хорошо показал. Единственное могу сказать — у БелАЗа побольше будет, но это было смешно», — отреагировал Соловьев.

На этом связь с Анатолием прервалась.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Соловьев в беседе с редактором RT Маргаритой Симоньян заявил, что против него ведутся атаки и предпринимаются попытки дискредитации. Ситуацию он назвал «войной» против российских журналистов, кому «доверяют люди».
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В мире , Общество , СНГ , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев
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