Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии

«Ну рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — задал вопросы ведущий. «Сейчас расскажу», — ответил рабочий и переместил камеру к половому органу, который показали на весь экран.