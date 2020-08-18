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Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире 

Lenta.ru 50 минут назад
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии
Фото: ТАСС
Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.

«Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал Соловьев.

Он поприветствовал рабочего и спросил о последних событиях в республике.

«Ну рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — задал вопросы ведущий. «Сейчас расскажу», — ответил рабочий и переместил камеру к половому органу, который показали на весь экран.

Кадр: YouTube
После этого связь с белорусом прервалась.

«Красавчик. Молодец, Вот видите как. Молодец, хорошо показал», — отреагировал Соловьев.

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В мире , Общество , СНГ , Владимир Соловьев
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