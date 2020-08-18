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Хиллари Клинтон заявила, что РФ пытается помочь переизбраться Трампу 

News.ru и ещё 2 25 минут назад
Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон считает, что Россия будет вмешиваться в выборы президента США и поможет действующему американскому лидеру Дональду Трампу остаться в Белом доме.
Аргументируя свою позицию, Клинтон упомянула некий доклад разведывательного сообщества, согласно которому Россия якобы «опять» поможет Трампу. «Российское вмешательство» она назвала угрозой демократии США и других стран, передаёт ТАСС.

Нам придётся иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других стран. Необходимо серьёзно и окончательно решить этот вопрос, а не позволять ему развиваться. Согласно последнему докладу разведывательного сообщества, Россия вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему избраться, — заявила она в ходе видеосеминара «Атлантического совета».

Также политик считает, что во время предвыборной гонки в 2016 году РФ поддерживала расовые противоречия в США, пытаясь «высветить» расовую борьбу и неравенство.
Ранее, 7 августа, глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.
Также за информацию о вмешательстве Кремля в выборы в США Госдеп предлагает россиянам деньги. СМС с предложением получить до $10 млн за эти данные американское ведомство рассылает на телефоны жителей РФ.
Как писал NEWS.ru ранее, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что против России введено уже такое количество санкций, что у администрации осталось немного возможностей для дальнейших ограничений.
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Комментарии 1
В мире , Видео , США , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Уильям Эванина , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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