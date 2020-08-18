Нам придётся иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других стран. Необходимо серьёзно и окончательно решить этот вопрос, а не позволять ему развиваться. Согласно последнему докладу разведывательного сообщества, Россия вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему избраться, — заявила она в ходе видеосеминара «Атлантического совета».