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От следующего президента Белоруссии «через два-три года» тоже потребуют «уйти», сказал действующий глава государства Александр Лукашенко в ходе визита на Минский автомобильный завод.

Работникам завода Лукашенко заявил, что в политике действуют «другие законы».

«В политику хотите? Пожалуйста — не против», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Лукашенко подчеркнул, что «закон толпы» — это из политики».

«Поэтому — пожалуйста, идите, но только знайте — там вас гладить президент не будет по плечу», — заявил глава государства, погладив одного из рабочих по плечу.

«Уходи, уходи!» — не вопрос», — сказал президент, добавив, что «наработался».

Однако он выразил уверенность, что те же люди будут «следующему кричать „уходи“, но очень рано, буквально через два-три года».

Напомним, Лукашенко заявил о готовности покинуть президентский пост после принятия новой конституции.