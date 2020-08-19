ЕС придумал наказание для Лукашенко

"Совет ЕС в настоящее время ведет работу над рестриктивным списком. Мы тщательно изучим вопрос о включении Александра Лукашенко в санкционный список", — заявил он.

"В ближайшее время мы введем санкции в отношении значительного числа официальных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии", — сказал он.