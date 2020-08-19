ЕС придумал наказание для Лукашенко

Совет ЕС изучит вопрос о включении президента Белоруссии Александра Лукашенко в новый санкционный список для этой страны. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в среду на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Белоруссии в формате видеоконференции.
"Совет ЕС в настоящее время ведет работу над рестриктивным списком. Мы тщательно изучим вопрос о включении Александра Лукашенко в санкционный список", — заявил он.
"В ближайшее время мы введем санкции в отношении значительного числа официальных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии", — сказал он.
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Как отметила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры 27 стран ЕС "единогласно поддержали решение о введении санкций". "Была единогласная поддержка санкций. Они должны быть введены как можно скорее", — сказала она.