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Белоруссия в огне. Главное

Белорусов предупредили об антироссийской программе оппозиции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Названы риски программы белорусской оппозиции
Фото: Reuters
Программа белорусской оппозиции, где предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и отключить телеканалы, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке, чревата катастрофическими рисками, отмечается в сюжете телеканала «Беларусь 1».
Программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси» оппозиция представила в ходе кампании по выборам президента. «Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов», созданный на основе «реанимационного пакета», одобрила в ходе своей агитации основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, передает РИА «Новости». В последние дни сайт с «реанимационным пакетом» стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google.
Выход из интеграционных объединений вряд ли возможен даже технически, а прекращение действия сразу всех интеграционных договоров — это вообще объявление, по меньшей мере, экономической войны, считает обозреватель Олег Романов.
Введение уголовной ответственности за оспаривание права белорусов на собственное государство и сомнение в самом существовании белорусской нации — это странный состав преступления, который предполагает самое расширенное толкование, указывает эксперт.
Отмечается также, что таможенный и пограничный контроль на границе с Россией мало что оставит от товарооборота в 35 млрд долларов и многомиллионного взаимного пассажиропотока.
Запрет на трансляцию российских общественно-политических программ и обязательное включение в телевизионный пакет каналов Латвии, Литвы, Польши, Украины — классическое идеологическое переформатирование общественного сознания.

«Можно считать его делом сколь угодно хорошим и полезным, но такая процедура представляет собой самое жестокое насилие над умами сограждан», — считает Романов.

Такие радикальные геополитические и военно-политические трансформации в центре Европы, как выход из ОДКБ и закрытие российских военных объектов, могут иметь самые катастрофические последствия, подчеркивает он. По мнению эксперта, подобные вещи чреваты, в самом крайнем случае, горячей войной, но, если ее удастся избежать, то холодная война начнется точно.
Касаясь требований создать белорусскую автокефальную церковь, а также перевести систему образования от детских садов до университетов на белорусский язык, он предупредил, что насилие в этой сфере чревато драматическим, чтобы не сказать трагическим, общественным расколом.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной станет управлять блогер Сергей Тихановский.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Олег Романов , Александр Лукашенко , Google , НАТО , РИА Новости
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